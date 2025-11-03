Se insta a los hogares a colocar este alimento por menos de un euro en el alféizar de las ventanas a partir de noviembre

Con la llegada del frío, los días se acortan, los radiadores se encienden y los hogares se llenan de mantas, nórdicos, estufas y braseros. Es tiempo de estar en casa, pero también de enfrentarse a uno de los inconvenientes más comunes de esta época: la condensación.

Despertarse con las ventanas cubiertas de pequeñas gotas de agua es una escena habitual cada invierno. Este fenómeno ocurre cuando el aire caliente y húmedo del interior de la vivienda entra en contacto con el cristal frío, provocando que el vapor se enfríe rápidamente y se transforme en agua. Si no se controla, esta humedad puede generar moho negro alrededor de las juntas, dañar las superficies y afectar a la salud.

Ante este problema, un truco casero popularizado en el Reino Unido está ganando cada vez más adeptos en España: colocar cuencos con sal en los alféizares de las ventanas.

Un método sencillo y económico que se viraliza en España

Con el aumento de la humedad en el aire, especialmente en regiones frías, muchos hogares españoles han comenzado a probar esta técnica. Se trata de un método natural y económico, ya que solo requiere un puñado de sal común —un artículo que cuesta menos de un euro— y un recipiente.

Según explicó el experto en mantenimiento del hogar Andy Ellis, “la sal tiene la capacidad natural de absorber la humedad del aire”. Al colocar un cuenco con sal cerca de la ventana, se puede reducir la cantidad de vapor de agua en el ambiente y, con ello, minimizar la condensación que se forma sobre el cristal.

Este sencillo truco, respaldado por publicaciones especializadas como The Spruce o IFLScience, ha corrido como la pólvora en redes sociales y medios digitales, donde se destaca su facilidad de aplicación y bajo coste frente a las costosas reparaciones por humedad o moho.

Por qué la sal puede ayudar (y sus limitaciones)

La sal, o cloruro de sodio, posee propiedades higroscópicas, lo que significa que puede absorber agua del entorno cuando la humedad es alta. Sin embargo, los expertos señalan que su efectividad depende de las condiciones de la vivienda.

De acuerdo con los estudios citados por IFLScience, la sal comienza a absorber humedad de forma apreciable cuando la humedad relativa supera el 75 %, mientras que en la mayoría de los hogares españoles estos niveles suelen situarse entre el 30 % y el 60 %. Es decir, puede ser útil en zonas puntuales como baños, cocinas o habitaciones con poca ventilación, pero su efecto podría ser limitado en el resto de la casa.

Por ello, aunque colocar un recipiente con sal puede ayudar a reducir la humedad localizada, no sustituye otras medidas de control más eficaces.

¿Hay métodos más efectivos para evitar la condensación?

Sí. Los especialistas coinciden en que la ventilación regular sigue siendo el método más eficaz. Abrir las ventanas unos minutos al día, incluso en invierno, permite que el aire húmedo salga y entre aire seco, evitando la acumulación de vapor.

También se recomienda utilizar rejillas de ventilación, extractores o deshumidificadores, especialmente en las zonas donde la humedad es persistente. Estos dispositivos, aunque suponen una inversión mayor, resultan mucho más efectivos que los métodos caseros a largo plazo.

Incluso marcas como Toyota, en sus consejos para prevenir la humedad dentro de los coches, señalan que los sistemas de ventilación o aire acondicionado eliminan la humedad de manera más eficiente que colocar sal, ya que facilitan el flujo de aire y la evaporación del exceso de agua.

Aunque su efectividad puede variar según las condiciones ambientales, no deja de ser una herramienta útil de apoyo, especialmente en los meses fríos en los que las calefacciones permanecen encendidas y las ventanas cerradas.