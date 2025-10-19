Josep Borrell, muy crítico con Trump tras las protestas en EE UU en su contra: "Se comporta como un emperador"

El ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha criticado duramente la actitud del presidente estadounidense Donald Trump tras las masivas protestas que han tenido lugar en más de 2.500 ciudades de Estados Unidos. En una entrevista para laSexta Xplica, Borrell reaccionó a las imágenes de manifestantes que salieron a las calles bajo el lema “No Kings” (“No a los reyes”), afirmando: “Más que un rey, se comporta como un emperador. Está muy bien que el pueblo americano diga lo que está diciendo, que no quiere un presidente que se comporte de la forma que se está comportando”.

Las movilizaciones se produjeron en respuesta a las decisiones tomadas por Trump desde que asumió su segundo mandato en la Casa Blanca. Los manifestantes denuncian un giro autoritario en su gestión, con medidas que han generado preocupación entre sectores sociales, académicos y políticos. Borrell expresó su conformidad con el mensaje de los ciudadanos: “Es una reacción democrática que merece respeto”.

Borrell reflexionó sobre el papel de los líderes en tiempos de crisis y señaló que el comportamiento de Trump representa una amenaza para los valores democráticos. “La percepción pública y la legitimidad del poder están en juego”, afirmó, subrayando que las protestas son un espejo para la democracia global.

En intervenciones anteriores, como en el programa Espejo Público, Borrell calificó a Trump como “uno de los personajes más ignorantes del mundo” y cuestionó su comprensión de las relaciones internacionales. El diplomático español advirtió que Trump no distingue entre España y la Unión Europea, y que sus amenazas de aranceles y expulsión de la OTAN son “bravuconadas peligrosas”.

Borrell ha instado a los gobiernos europeos a no caer en la complacencia y a entender que “Trump nunca será un aliado fiable”. En artículos recientes, ha alertado sobre el riesgo de que Europa se convierta en “vasallo de Estados Unidos” si no se refuerza la autonomía estratégica.