Un pequeño cocodrilo se toma unas vacaciones en un resort de lujo australiano desatando el pánico entre sus huéspedes

Los huéspedes del Sheraton Grand Mirage Resort, en Port Douglas (norte de Queensland, Australia), se llevaron una sorpresa el sábado por la mañana al descubrir un cocodrilo juvenil en el fondo de la piscina principal del complejo. Según The Guardian, el reptil fue avistado por una turista que grabó la escena y la compartió en redes sociales con el mensaje: “No quiero alarmar a nadie, pero hay un cocodrilo en la piscina del Sheraton”.

El cocodrilo, identificado como un ejemplar estuarino juvenil (de agua salada), fue retirado por agentes de vida silvestre sin causar daños ni alterar la tranquilidad del recinto. El reptil se encontraba inmóvil en el fondo de la piscina mientras los huéspedes continuaban tomando el sol en los alrededores, aparentemente sin percatarse de su presencia inmediata.

Tras el incidente, el Departamento de Medio Ambiente y Ciencia de Queensland ha emitido nuevas advertencias sobre la presencia de cocodrilos en áreas turísticas costeras. En declaraciones recogidas por Daily Mail Australia, los expertos recordaron que los cocodrilos estuarinos pueden desplazarse por canales y sistemas de drenaje, y que su presencia en piscinas o zonas urbanas no es imposible, especialmente tras lluvias intensas o mareas altas.

Port Douglas se encuentra en una zona conocida por la presencia de cocodrilos en ríos, manglares y playas. En los últimos cinco años se han registrado más de 40 avistamientos en áreas públicas del norte de Queensland, lo que ha llevado a reforzar la señalización y los protocolos de seguridad en hoteles y resorts de la zona.

El Sheraton Grand Mirage Resort ha confirmado que la piscina fue reabierta tras una inspección completa y la retirada del animal. Se han instalado barreras adicionales en los accesos al área acuática y se ha reforzado la vigilancia nocturna. El complejo ha agradecido la rápida actuación de los servicios ambientales y ha asegurado que la seguridad de los huéspedes es prioritaria.