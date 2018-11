La familia de Heidi, indignada

Los familiares de Heidi Paz Bulnes, la joven hondureña asesinada presuntamente por «El Rey del cachopo», acumulan dolor y rabia por varios motivos. La hermana de la fallecida, Vanessa Bulnes, que actualmente vive en Florida, explicó ayer a este diario que a la horrible incertidumbre que soportaron desde octubre por no saber si el cadáver hallado en Usera pertenecía a su hermana y al dolor después al constatarse que sí era ella, se le ha añadido ahora un hecho incalificable.

Se trata de una mujer que ha salido en varios medios de comunicación asegurando ser la hermana o la madre de Heidi. «No conocemos de nada a esta señora y solo porque se apellide igual (la señora en cuestión se llama Olga Paz) se ha hecho pasar por familiar de Heidi», dice indignada al ver cómo mercadean con el dolor de su familia.

Vanessa no da crédito a que esta mujer tenga el descaro de fingir un parentesco públicamente «por ganar 10.000 lempiras» (la moneda hondureña que al cambio son 364 euros) al hacer una entrevista. «Nosotros no queremos dar la cara por ahora y pido por favor que lo respeten. Que respeten a mi mamá, que vive en Madrid, y que la dejen tranquila. Es duro perder a un familiar pero mi madre lo está pasando muy mal. (Heidi) Viene de su vientre y se lo despedazaron», dijo ayer a este diario muy nerviosa. «No es lo mismo que Dios se lleve a un ser querido a que te lo despedacen de esa manera». Vanessa recuerda ahora cómo su hermana le decía poco antes de desaparecer que había «algo» de César que no le gustaba, «que no sabía qué era», y que por eso quería dejar la relación. «Yo le dije que, si no estaba a gusto con él, lo hiciera», asegura, sospechando que la «no aceptación» de «El Rey del cachopo» a terminar con la relación podría ser uno de los motivos por los que decidió acabar con su vida, si finalmente se demuestra que él es el autor del crimen, tal y como sostiene al Policía. También ha querido pedir ayuda para afrontar los gastos derivados de todo estos, como abogados y la repatriación del cuerpo de Heidi. «No la vamos a enterrar en España porque mi hermana no era española». Así, solicita la difusión de un número de cuenta para el que quiera colaborar «aunque sea con una aportación mínima». El número es: ES46 2100 4467 3901 0020 5281.