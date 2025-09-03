Lengua azul se expande: nuevos focos en Asturias, Castilla y León, País Vasco, La Rioja y Andalucía

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado sobre la detección de nuevos focos de lengua azul en las provincias de Asturias (serotipo 3), Zamora (S3), Gipuzkoa (S3), Bizkaia (S3), La Rioja (S3), Almería (S3), Palencia (serotipo 8) y León (S8).

Durante la presente temporada de actividad vectorial, desde el 1 de abril de 2025, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete han confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Madrid, Ávila, Salamanca, Burgos, Soria, Zamora, Palencia, León, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, y La Rioja con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Desde el MAPA, han destacado la importancia de reforzar las medidas de sensibilización en los sectores afectados para informar de la estrategia aprobada a nivel nacional en la que la península ha dejado de aplicar el programa de erradicación oficial frente a la lengua azul.

Frente a ello, se sensibiliza del riesgo que los rebaños tienen de infectarse en toda la España peninsular con cualquiera de los serotipos presentes (1, 3, 4 y 8), dado que no hay restricciones a los movimientos y la actividad del vector aumentará durante los próximos meses.

El MAPA también ha destacado la importancia de vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínica.

La vacunación es "la mejor herramienta" para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado, además de facilitar los movimientos de los animales hacia otros países, según el Ministerio, informa Efe.