Llevamos poniendo mal la bolsa de basura toda la vida: esta es la forma correcta de hacerlo

El uso de internet, una vez que salió de sus aplicaciones militares a finales del pasa siglo, se planteó inocentemente como la mayor red de intercambio de información jamás imaginada En efecto, lo es, pero ni toda es verídica, ni tampoco demasiado útil. Ha resultado ser una herramienta que, de la misma forma que aumenta el conocimiento mundial, también es utilizado como un pozo al que arrojar horas y horas de contenidos vacíos.

La moda del 'DIY' ('Do It Yourself' o hazlo tú mismo) invadió las redes con millones de vídeos sobre supuestos trucos para fabricar remedios caseros que en muchas ocasiones llevaban más tiempo y dinero que el propio objeto original de tienda en sí. Con un mechero, una pistola de silicona, un soldador eléctrico y medio kilo de mondadientes y te puedes construir... ¡un bonito marco de fotos! Ciertamente, algunos de supuestos 'trucos' llegaban a rozar el ridículo.

La moda ahora parece estar en hacernos creer a todo el mundo que muchos de los productos que llevamos utilizando toda la vida o tienen un propósito distinto, o no se usan como pensábamos. Internet es un gran océano el que es imposible navegar sin cruzarse con esta clase de contenidos que, si bien muchos de ellos son completos mitos, algunos de ellos realmente sí son de gran utilidad.

Y es que cuando uno se cruza con un vídeo que le demuestra que un acto corriente y cotidiano que hace todos los días resulta que no es correcto, se produce un 'shock' en el cerebro. Muchas veces nos negamos a creerlo hasta que lo comprobamos por nosotros mismos y, en efecto, tenemos que admitir nuestra ignorancia. Es el caso del truco que presentamos hoy.

Llevamos poniendo la bolsa de basura mal toda la vida sin saberlo

No es oro todo lo que reluce, y hay personas con una imaginación tremenda para hacernos creer al resto que estábamos equivocado ante una evidencia. Como algún 'mesías' de las anilla de las latas de refresco, al que se le ocurrió decir que los demás éramos unos borregos y que el agujero que traer sirve para colocar la pajita. Realmente, solo se fabrican así para reducir los costes de material ya que, aunque el aluminio que se salva de una anilla de esta forma es imperceptible, al fabricar millones de latas todos los años sí pasa a ser una cantidad relevante.

Sin embargo, hay otras ocasiones en las que o bien alguien descubre una realidad que estaba a la vista de todos y no lo supimos ver, o su ingeniosa idea, en efecto, parece funcionar. Todo el mundo piensa que sabe poner una bolsa de basura, ya que es una tarea de nivel básico, más fácil incluso que fregar un plato o atarse los zapatos.

Cristina Sorroche (@crisorroche) es una 'influencer' que se dedica a la creación de contenidos relacionados con los viajes, la familia y el hogar, y en los últimos días ha compartido un vídeo que se ha vuelto viral porque ha abierto un debate sobre si sabemos o no hacer bien las tareas de limpieza en casa. Lo que esta 'influencer' planteaba, es que la mayoría de la gente, ella incluida, desconocíamos cuál es la forma correcta de colocar una bolsa de basura en el cubo.

Según explicaba la creadora de contenido, muchas bolsas de plástico vienen perfumadas solo por una cara, que es la que debería ir en contacto con los desperdicios, y no al revés como normalmente se coloca. Entonces, lo que habría que hacer es abrir la bolsa, cubrir con ella el cubo o papelera y luego ya empujar para que quede dada la vuelta.

Cierto es que las bolsas de basura no vienen con un complicado y extenso manual de instrucciones, pero la solidez del argumento ha hecho replantearse a muchos usuarios si este consejo será verídico. Otro motivo que planteaba la 'influencer' era que haciéndolo a su manera, las 'costuras' de la bolsa de basura quedarían mirando hacia el interior.