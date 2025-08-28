La lluvia frena el incendio de Ibias (Asturias) y permite el regreso de los vecinos evacuados

La veintena de vecinos de Villarmayor y Villarcebollín que fueron desalojados el pasado martes a causa del incendio forestal desatado a las afueras de San Antolín de Ibias, podrán regresar a sus casas a lo largo del día de hoy, gracias a la evolución favorable del incendio.

El incendio, que ha arrasado unas 400 hectáreas de pinar y monte bajo, es el único que permanece activo en Asturias, según informa el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA). Otros tres fuegos en Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña, se dan por estabilizados, mientras que los de Cabrales y Tineo están ya controlados.

La lluvia caída durante la noche ha sido clave para frenar el avance de las llamas en Ibias, aunque aún quedan puntos humeantes que están siendo enfriados por los equipos de extinción, que trabajan también con maquinaria pesada para perimetrar la zona entre algunos cortafuegos existentes. También se está barajando la posibilidad de llevar a cabo y un contrafuego entre Villamayor y Cecos.

Los trabajos en Degaña se centran en la línea de defensa abierta para evitar que el fuego se propague hacia Ibias. En Cangas del Narcea y Somiedo se están revisando los perímetros y puntos calientes. Al otro extremo de la comunidad, en el entorno de Picos de Europa, el incendio de Cabrales, que también afectó a León, está ya extinguido en el lado asturiano. Por su parte, se da por controlado el incendio de Tuña, en Tineo.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado la mejora de la situación gracias a la llegada de las lluvias tras semanas sin precipitaciones y a un despliegue de medios "absolutamente impresionante" que impidió que el incendio de Ibias, que avanzó con gran rapidez desde su inició, afectase a núcleos como Villarmayor, donde las llamas estuvieron a punto de alcanzar las viviendas.

El índice de riesgo de incendios forestales se mantendrá mañana viernes 29 de agosto en nivel 'muy alto' en todo el Principado de Asturias, en los 78 municipios, según el cálculo diario realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).