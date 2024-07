La psiquiatra Marian Rojas da las claves para encontrar un propósito en la vida

El ritmo vertiginoso puede llevar al agotamiento emocional y a la falta de dirección, asegura Marian Rojas Estapé. En una era dominada por la tecnología, la búsqueda de un sentido más profundo de la vida se ha convertido en un desafío para muchas personas. La reconocida psiquiatra ha ofrecido una serie de pautas sobre cómo encontrar un propósito en la vida, subrayando la importancia de detenerse y reflexionar, una práctica que considera crucial para contrarrestar la tendencia actual hacia la superficialidad.

Rojas Estapé destaca que la modernidad ha traído consigo un "ritmo frenético" que afecta todas las áreas de nuestra existencia. Este ritmo, impulsado en gran medida por el avance tecnológico y la constante conectividad, ha llevado a una reducir significativamente el tiempo dedicado a la introspección. "Vivimos una vida donde le hemos metido el fast a todo lo que hacemos, y por lo tanto solo puedes encontrarle sentido si paras y reflexionas", comenta.

El acto de detenerse a reflexionar nos permite abordar preguntas fundamentales sobre nuestra existencia. Entre estas preguntas, la psiquiatra menciona algunas: "¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué me hace feliz? ¿A quién quiero? ¿Cómo me dejo querer? ¿Cuáles son mis proyectos de vida? ¿Dónde encuentro el placer en cada momento? ¿Hay vida más allá de la muerte?". Estas preguntas, según ella, no tienen respuestas fáciles y requieren un esfuerzo consciente para ser contestadas. En esta línea, sugiere recurrir a la sabiduría de personas mayores, a la lectura y, sobre todo, a la reflexión personal.

El uso excesivo de pantallas y la hiperestimulación también influye de forma negativa en esta búsqueda de sentido. Rojas Estapé explica que la corteza prefrontal, una parte del cerebro esencial para la reflexión profunda, se ve afectada negativamente por estos factores. "Las pantallas, el miedo, la soledad, la hiperestimulación", dice, son elementos que contribuyen a un bloqueo mental que impide ir más allá de un nivel superficial de pensamiento. Este bloqueo, según la especialista, nos aleja de la posibilidad de encontrar un verdadero sentido a nuestras vidas.

Ante los micrófonos de Brain Booster University, advierte que la superficialidad es un estado peligroso para el bienestar emocional y mental. "Cuando no podemos profundizar nos encontramos en la superficialidad y ahí no encuentras sentido de vida", sentencia.

Con todo esto, la psiquiatra llama a la acción, instando a las personas a buscar una vida más contemplativa y menos dominada por la tecnología y la prisa. Propone una vuelta a las prácticas que fomentan la reflexión, como la meditación, el contacto con la naturaleza y las conversaciones profundas como formas de redescubrir el propósito y el sentido de la vida.