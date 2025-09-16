Una mariposa rara es vista por primera vez desde 1850 en Inglaterra

Por primera vez desde 1850, la Nacarada de los Bosques (Silver-washed Fritillary) fue registrada en el noreste de Inglaterra. El avistamiento tuvo lugar en agosto en la Reserva Natural de Havannah y Three Hills, en Hazlerigg, cerca del límite entre Newcastle y Northumberland. El hallazgo fue realizado por Chris Barlow, un observador local de la zona.

Según la Sociedad de Historia Natural de Northumbria, esta especie había desaparecido del condado en el siglo XIX y no volvió a registrarse hasta 2017, cuando se la vio en el Parque Natural de Wynyard, cerca de Stockton. Desde entonces, sus poblaciones han crecido en zonas de Durham y Teesside, con 14 avistamientos en lo que va de año, frente a 10 en 2024.

Un signo del cambio climático y la restauración ambiental

Stephen Kirtley, de la organización Conservación de Mariposas, explicó que la especie probablemente se extinguió en el noreste en el siglo XIX por cambios en la gestión forestal y un clima más frío, pero ahora está recuperando territorio gracias al calentamiento global y a la restauración de hábitats.

"El regreso de esta mariposa es una poderosa señal de que nuestros esfuerzos de conservación están dando resultados", señaló Alex Hay, concejal y vicepresidente del Ayuntamiento de Newcastle, responsable de la reserva natural donde fue vista.

Aunque el ejemplar observado es un macho -lo que significa que no puede establecer por sí solo una colonia-, los expertos esperan que la especie continúe expandiéndose hacia el norte, aprovechando hábitats que hasta hace poco no eran adecuados para su supervivencia.