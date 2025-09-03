Un millón de euros en becas para proyectos sociales

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social, a la que destinará un millón de euros que servirán para poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera de España.

Por decimocuarto año consecutivo, la fundación lanza esta convocatoria para impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de colectivos desfavorecidos.

En este tiempo ha contribuido con más de 11 millones de euros a la puesta en marcha de más de 380 proyectos de ONG que han impactado directamente de forma positiva en cerca de 410.000 personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva convocatoria incluye varias categorías en las que pueden enmarcarse los proyectos que soliciten ayuda para su desarrollo.

En primer lugar, la categoría de discapacidad, destinada a proyectos cuyo fin sea mejorar las capacidades y habilidades de personas de cualquier edad con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como su calidad de vida en aspectos como empleabilidad, formación, integración o atención.

También contempla proyectos dirigidos a víctimas de violencia de género y trata, que busquen mejorar la situación de las mujeres víctimas de malos tratos o trata y la de sus hijos e hijas, ya sea en el ámbito de la prevención, la concienciación, la asistencia, la formación o la empleabilidad.

Otra de las áreas es la ayuda a la infancia, que abarca iniciativas para mejorar las condiciones de vida de niños y niñas con problemas de salud o en riesgo de exclusión social por motivos socioeconómicos.

Asimismo, se incluyen proyectos centrados en la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, cuyo objetivo sea favorecer su acceso al empleo.

También se contemplan iniciativas de apoyo a personas mayores en riesgo de exclusión y personas sin hogar, con el fin de mejorar su calidad de vida y favorecer su integración social.

Finalmente, se abre una categoría de cooperación al desarrollo, destinada a proyectos que den cobertura a las necesidades básicas de la población infantil en países en vías de desarrollo o en situación de conflicto y que contribuyan a reducir sus índices de mortalidad.

La Fundación Mutua Madrileña lleva más de dos décadas volcada en su compromiso de contribuir a la mejora social a través de cuatro áreas de actuación: el apoyo la investigación médica, la difusión de la cultura, la promoción de la seguridad vial y la acción social.