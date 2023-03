El movimiento abolicionista y anti Ley Trans exhibe músculo

La batucada daba el pistoletazo de salida para la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid. Por segundo año consecutivo se disgregaban de la marcha oficial para reivindicar lo que ellas consideran «el verdadero feminismo». «El Ministerio de Igualdad ha impulsado una agenda LGTBI, no una feminista, por eso no comulgamos con lo que defienden porque con sus políticas están borrando a la mujer», explica a este diario Estela. Acude acompañada de su amiga Nuria que secunda su opinión: «La división es innegable, pero nos han obligado a ello. Siempre hemos apoyado las medidas para el colectivo LGTBI, es más, fuimos las primeras en apoyar desde nuestras organizaciones leyes como la del matrimonio homosexual, pero cuando está en riesgo el papel de la mujer en la sociedad, nuestro género, no nos queda otra vía que luchar por separado».

En esta manifestación de las denominadas TERF (feministas transfóbicas según los críticos) también reivindican el abolicionismo de la prostitución, los vientres de alquiler y critican con dureza lo que ellas denominan «las chapuzas de la ley del ‘‘solo sí es sí’’». «Con la Ley Tras estan suprimiendo la categoría de mujer, nos hacen invisibles. No todo lo que suena a feminismo lo es. Lo que ocurre es que las mujeres siempre hemos defendido todo tipo de causas sociales en pro de la igualdad, pero ahora, cuando está en juego nuestra identidad tenemos que levantar la voz», añade Estela. No muy lejos de ella, en la Plaza de Carlos V, un grupo de amigas calienta motores dando los últimos retoques a sus pancartas. Marta y Claudia es la primera vez que se suman a la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid. «Siembre habíamos participado en la oficial, pero ya no compartimos lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad y por eso hemos venido a esta. La brecha ha sido creada por los políticos que ahora están al mando», dicen.

«Al igual que yo no puedo ser una mujer negra ni saber lo que siente, una mujer trans no es una mujer. La Ley Trans lo que hace es empeorar la situación de las mujeres. Respetamos la transexualidad, pero no de este modo», apunta Claudia.

Ana de Blas , portavoz del movimiento, negó, pese a la evidencia, que exista una ruptura en el feminismo pero añadió que «convocamos esta marcha porque la agenda de las reivindicaciones de las feministas de base no podía quedar invisibilizada». Detrás de la pancarta bajo el lema «Feministas en lucha por los derechos de las mujeres» caminaron varios centenares de mujeres que coreaban frases como «El feminismo es abolicionista», «Ser mujer no es un sentimiento» o «Las mujeres no tienen pene». En sus carteles se leían mensaje como «Putero al caldero» o «Montero dimisión».

«Está claro que esta ministra no nos representa a las mujeres que defendemos la igualdad y que hemos conseguido tantos avances en estos años de lucha. Ella tiene sus intereses y estos entran en conflicto con el auténtico feminismo. Por principios, quien es feminista debe dar la espalda a esta ministra y por eso estamos aquí», aseguran a este diario un grupo de mujeres mientras se distanciaban de las manifestantes «oficialistas» .