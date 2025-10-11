Mucho cuidado con el famoso truco para evitar que las cámaras de las ZBE vean tu coche: pueden multarte con hasta 6.000 euros

Las zonas de bajas emisiones (ZBE) se han convertido en un elemento habitual en las ciudades españolas, donde cámaras especializadas leen las matrículas de los vehículos que acceden a estos perímetros restringidos. Estos sistemas contrastan la información en tiempo real con la base de datos de la Dirección General de Tráfico para verificar si cada automóvil cuenta con el distintivo medioambiental requerido. Quienes incumplen la normativa se enfrentan a multas de 200 euros, cantidad que puede reducirse a 100 euros mediante pronto pago.

Recientemente, ha ganado popularidad un método originado en Italia donde conductores, principalmente de motocicletas, utilizan mascarillas sujetas con gomas para tapar sus matrículas y evitar ser identificados por las cámaras.

Esta argucia, que cuesta menos de un euro implementar, aprovecha la colocación vertical de las placas en las motos para dificultar la lectura automatizada. Sin embargo, las autoridades españolas han reaccionado contundentemente ante la posible importación de esta práctica.

La advertencia policial sobre las graves consecuencias

La Policía Nacional ha emitido un contundente aviso a través de sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde agentes han recordado a los conductores que "la broma de ocultar la matrícula" puede tener consecuencias económicas y administrativas muy severas. Según explican, cualquier intento de manipular u obstaculizar la visibilidad de las placas de matrícula constituye una infracción grave sancionable con 200 euros, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Tráfico.

No obstante, cuando se emplean mecanismos específicamente diseñados para interferir en los sistemas de vigilancia, como las mascarillas u otros dispositivos imantados, la sanción se incrementa drásticamente hasta los 6.000 euros. Esta cuantía, considerada una de las más elevadas del reglamento de tráfico, conlleva adicionalmente la retirada de seis puntos del permiso de conducir. Las autoridades insisten en que las matrículas deben permanecer siempre "perfectamente visibles" y sin obstáculos que dificulten su identificación.