El nuevo aviso de la Policía Nacional que debes conocer si tienes mascota

El abandono de mascotas se convierte en una preocupante realidad con la llegada del verano, cuando muchas familias se preparan para sus vacaciones y, lamentablemente, olvidan incluir a sus animales en sus planes. En este contexto, la Policía Nacional ha lanzado una importante advertencia a través de sus redes sociales, alertando sobre el incremento de mascotas abandonadas durante esta temporada.

El mensaje, acompañado de hashtags como #StopAbandono, pretende sensibilizar a la población sobre la importancia de no dejar atrás a sus compañeros de cuatro patas durante las vacaciones.

La Policía Nacional subraya que, a pesar de las leyes más estrictas en materia de bienestar animal, el abandono de perros y gatos sigue aumentando considerablemente en esta época estival.

El mensaje de la Policía Nacional para frenar los abandonos de mascotas este verano

Para prevenir esta realidad, insta a los dueños de mascotas a considerar a sus animales en la planificación de sus vacaciones o buscar alternativas responsables, como confiar el cuidado de sus mascotas a familiares, amigos o enresidencias especializadas.

"Tú ya estás emocionado hablando de vacaciones de verano. Y tu perro con esta cara cuando se entera de que no lo has incluido en tus planes. En verano aumenta el abandono de mascotas. We love animals. Stop abandono", escriben los agentes junto a una imagen de un perro.

¿Qué dice la Ley de Bienestar Animal?

Según la Ley de Bienestar Animal, está prohibido dejar a un animal de compañía solo sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En perros, el periodo se reduce a 24 horas. A su vez, respecto a los animales de compañía o silvestres en cautividad, queda totalmente prohibido "abandonarlos intencionadamente en espacios cerrados o abiertos, especialmente en el medio natural donde pueden ocasionar daños posteriores por asilvestramiento o por su condición de especies exóticas potencialmente invasoras".

Estas son las multas

La Ley clasifica además las sanciones en leves, graves y muy graves. Por ejemplo, dejar a un gato solo en casa durante más de 3 días o a un perro por más de 24 horas se considera una infracción leve que puede resultar en multas que van desde 500 hasta 10.000 euros.

Por otro lado, las infracciones graves incluyen el uso de métodos agresivos en la educación de las mascotas, el abandono, el robo, la administración de sustancias no prescritas, el envío de animales vivos, las mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas y la retirada o reubicación de gatos comunitarios. Estas infracciones pueden ser castigadas con multas que oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros.