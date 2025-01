La ola de infecciones respiratorias desborda hospitales y centros de salud en España: estos son los más afectados

Los hospitales y centros de salud en toda España atraviesan una situación crítica debido alaumento de la incidencia de la gripe, virus gastrointestinales, otras enfermedades respiratorias y el covid. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado sobre la saturación generalizada de los servicios de urgencias y atención primaria, que sufren la falta de personal y recursos. Esta situación está llevando a la reubicación de pacientes en pasillos, la acumulación de camillas, y largas demoras en la atención.

Saturación en los hospitales

Centros como La Paz de Madrid, el Hospital de Valdepeñas, el de La Coruña, el Universitario de la Palma, Clínico de Valencia, Vall d’Hebrón o el Miguel Servet de Zaragoza están desbordados. La falta de espacio y la desesperación de los pacientes por la lentitud en la atención son algunas de las consecuencias más graves. En algunas regiones, los tiempos de espera para conseguir cita en atención primaria alcanzan las tres semanas, lo que genera un colapso en los servicios y empeora aún más la presión asistencial.

Personal insuficiente

Aunque algunas comunidades han intentado reforzar el personal sanitario, la situación sigue siendo insuficiente para hacer frente al aumento de casos. CSIF denuncia que los profesionales se ven obligados a doblar turnos debido a la falta de personal. Además, en algunas regiones, las autoridades no han cubierto las bajas por vacaciones durante el período navideño, lo que ha incrementado aún más la sobrecarga de trabajo. "No hay profesionales suficientes para atender esta situación. Nuestros políticos han llevado la sanidad al límite por falta de inversión y por no cuidar a nuestros profesionales. Ahora lo están pagando nuestros ciudadanos y lo peor está por llegar en las próximas semanas", expone el sindicato.

Comunidades más afectadas

Aragón: Los hospitales más afectados son el Miguel Servet de Zaragoza, que tenía alrededor de 100 pacientes esperando en urgencias, y el Royo Villanova, donde un paciente llevaba más de 90 horas esperando ingreso.

Andalucía: Las urgencias de hospitales en ciudades como Granada y Huelva están saturadas, y aunque hay un descenso en la incidencia de infecciones respiratorias en comparación con la semana pasada, se espera que los picos de casos aumenten en los próximos días. Los tiempos de espera para citas en centros de salud alcanzan los 15 días.

Asturias: Los hospitales de Cabueñes y el Valle del Nalón están sobrepasados por la creciente presión de los servicios de urgencias, con demoras de varias horas. Las consultas en Atención Primaria continúan saturadas, con esperas de tres a diez días.

Castilla y León: En hospitales como el Universitario Río Hortega de Valladolid, se han habilitado más espacios, como una sala de observación adicional y habitaciones dobles. El Hospital Clínico también está saturado, y otros hospitales en Castilla y León, como los de Ávila y Salamanca, han abierto camas adicionales para enfrentar la presión asistencial. Además, en el HUBU de Burgos se abrió una nueva planta de hospitalización el 8 de enero.

Cataluña: La saturación de urgencias persiste, con pacientes atendidos en pasillos. En hospitales como Vall d'Hebron y Bellvitge, los pacientes continúan siendo ingresados en espacios improvisados debido al colapso de las unidades.

Extremadura: La sobrecarga asistencial es evidente en las urgencias y los Puntos de Atención Continuada, con un aumento de demoras en las citas de hasta 8-10 días.

Galicia: En el área sanitaria de Santiago, los pasillos se han habilitado para ubicar a pacientes, mientras que en el CHUAC de A Coruña, enfermeras han tenido que atender hasta 36 pacientes en el área de observación de urgencias.

Comunidad de Madrid: Hospitales como La Paz, El Escorial y Fuenlabrada siguen con pasillos de urgencias desbordados con pasillos de urgencias desbordados y afectando, en numerosas ocasiones, al resto de servicios hospitalarios. En La Paz, ayer miércoles, a primera hora de la mañana ya se han registrado 140 personas. Con estas cifras se espera que en unas horas la situación haya empeorado. Otros hospitales como el Príncipe de Asturias y el Rafael Méndez en Lorca también presentan falta de espacio y camas, y la presión sigue aumentando.

Murcia: En hospitales como La Arrixaca, el Hospital Santa Lucía y el Rosell, la saturación es extrema. En La Arrixaca, se han habilitado nuevas unidades, pero aún así la situación es crítica, y los pacientes están siendo derivados a otras clínicas. En el Hospital Rafael Méndez de Lorca, la falta de camas y espacio es severa, y en los hospitales de Cartagena, se reclama la apertura de plantas cerradas.

La Rioja: En el Hospital San Pedro, se han duplicado camas en las plantas sexta y séptima debido a la saturación, con esperas de hasta 48 horas en urgencias. La demanda en atención primaria ha aumentado considerablemente, con más de 10 domicilios atendidos en un solo día en Calahorra. La situación se asemeja a la de años anteriores, y se espera que el pico de incidencia se alcance la próxima semana.

Comunidad Valenciana: Los centros de salud de Valencia están bajo presión, especialmente en el Hospital de La Fe, donde 34 pacientes esperan ingreso, y en el Hospital General, con 56 pacientes pendientes. El Hospital Arnau de Vilanova enfrenta una saturación más crítica, con pacientes atendidos en pasillos debido al colapso de los boxes. La principal causa de la saturación es la patología respiratoria.

Propuestas del CSIF

El CSIF insiste en la necesidad urgente de una serie de medidas para evitar un mayor colapso en el sistema de salud: