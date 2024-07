La Policía Nacional alerta de este peligro que acecha a los turistas en España

Las vacaciones de verano son el momento ideal para relajarnos y desconectar de la rutina diaria. Esto es especialmente cierto cuando podemos disfrutar de un cambio de ambiente conociendo nuevos lugares, relajándonos en hoteles, y disfrutando de paseos sin ninguna prisa. Ahora bien, que nosotros estemos de vacaciones, no significa que los ladrones también lo estén.

Los turistas son un blanco fácil para los ladrones. Suelen estar más relajados y menos atentosa su entorno, suelen llevar sumas elevadas de dinero en efectivo y suelen estar de paso. Además, suelen ser bastante despreocupados con sus pertenencias, dejando sin supervisión bolsos, mochilas, móviles y carteras.

GRAF6472. PEGUERA (MALLORCA), 08/07/2021.- Turistas disfrutan del sol en la playa de Peguera, este jueves en el municipio mallorquín de Calvià. EFE/CATI CLADERA CATI CLADERA Agencia EFE

La cuenta oficial de la Policía Nacional en TikTok ha compartido algunas recomendaciones pensadas especialmente para que los turistas tomen precauciones adicionales durante sus vacaciones de verano:

Disfruta tus vacaciones sin preocupaciones

En un vídeo publicado en la cuenta oficial de TikTok de la Policía Nacional de que, el hecho de “que vengas a un hotel con ‘todo incluido’, no significa que tengas seguridad privada vigilando tus pertenencias”. Y es cierto, cualquier lugar es bueno para que un amigo de lo ajeno se aproveche para sustraer tus pertenencias. Por eso, es de vital importancia estar siempre alerta y no bajar la guardia.

La primera recomendación de la Policía es que, en los alojamientos turísticos, te lleves contigo únicamente lo imprescindible y que dejes en la habitación todo aquello que sea de valor y que no necesites realmente. Una precaución adicional sería utilizar la caja fuerte del hotel, si está disponible. Este es un buen lugar para esconder dinero en efectivo, documentos oficiales, joyas, dispositivos electrónicos, etc.

También recuerdan que, cuando salgas de paseo, especialmente si vas a estar en zonas muy concurridas o si vas a usar el transporte público, procura llevar la mochila, el bolso o la cartera siempre delante, donde puedas tenerlo vigilado y donde los ladrones no puedan acceder fácilmente. Es recomendable mantener las cremalleras cerradas y, de ser posible, utilizar un candado pequeño para mayor seguridad.

Recuerda ser extremadamente cuidadoso tanto con el lugar como con el momento en que decides quitarte la mochila o el bolso. En la era de las redes sociales, es cada vez más común que las personas se quiten la mochila o dejen el bolso en el suelo para que no aparezcan en la foto frente a un monumento o un paisaje bonito. Este es el escenario perfecto para un ladrón.

Otra precaución importante es ser prudentes a la hora de compartir detalles sobre nuestros planes de viaje, itinerario, ubicación, etc. No queremos que los criminales puedan monitorizarnos a través de las redes sociales, y pueden utilizar esta información para planificar robos mientras no estás en casa.

"Estás de vacaciones y has venido a disfrutar, no permitas que nada ni nadie te arruine esos momentos”, concluye el vídeo de la Policía.