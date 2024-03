Publican las imágenes más detalladas y reveladoras del monstruo del Lago Ness, ¿Misterio resuelto?

El monstruo del Lago Ness, también conocido como 'Nessie', es, junto al Yeti, uno de los grandes mitos de la zoología. Según la leyenda, se trataría de una enorme criatura, con apariencia de dinosaurio de cuello largo, que habita (y elude a los visitantes) en el lago escocés.

Su historia, y sobre todo su misterio, ha propiciado que sean miles los turistas que visitan anualmente el lago en Escocia con la esperanza de poder avistar al animal. Sin embargo, son muy pocos los afortunados que han logrado este objetivo y, una de ellas, ha sido la fotógrafa Chie Kelly.

La retratista, de 52 años, tomó las fotografías de la criatura hace media década, pero no las compartió por temor al ridículo público. Sin embargo, el podcast "The Cryptid Factor" ha publicado ahora los 71 fotogramas tras un análisis exhaustivo. Las imágenes, incluidas en un vídeo, parecen mostrar algo que se mueve a través del lago.

Miedo al ridículo

En agosto de 2018 Kelly se encontraba junto a su marido, Scott, y su hija, Alisa, de vacaciones por Escocia cuando tuvo lugar el avistamiento. "Almorzamos en Dores Inn y luego comenzamos a caminar. Estaba tomando fotografías con mi cámara Cannon cuando, a unos 200 metros de la orilla, moviéndose de derecha a izquierda a una velocidad constante, se encontraba esta criatura", afirmó la fotógrafa al diario británico "Daily Mail". "A veces daba vueltas y vueltas. Nunca vimos una cabeza o un cuello. Después de un par de minutos simplemente desapareció y nunca más lo volvimos a ver", recalcó Kelly.

La británica, nacida en Japón, afirmó que al principio se preguntó si podría ser una nutria o una foca. Sin embargo, aseguró que descartaron esa hipótesis porque el animal se sumergió en el agua y no volvió a salir a tomar aire. "No pude evaluar con precisión su longitud, pero las dos partes visibles tenían menos de dos metros de largo juntas", aseguró la fotógrafa. Además, afirmó que llevaba tiempo queriendo tomar instantáneas como esas y que, pese a haberlas estudiado con precisión, todavía no podía determinar qué era lo que había fotografiado.

Primer avistamiento

El monstruo del Lago Ness es uno de los mitos más antiguos de Escocia. Los primeros informes sobre la criatura datan del siglo VI. El primer relato escrito se registró en el año 565, en una biografía de San Columba. En el texto indica que la criatura mordió a un nadador y estaba preparada para atacar a otro hombre cuando Columba intervino. Ordenó a la bestia que “regresara” y ella obedeció.

En 1960, el ingeniero aeronáutico Tim Dinsdale grabó una joroba que dejó una estela cruzando el lago Ness. El escurridizo monstruo fue “visto” 12 veces el año pasado. En diciembre, una pareja que visitó el lago dijo que vio a una criatura emerger repetidamente.

La noticia llegó semanas después de que el sonar de un barco detectara un objeto de 33 pies a 550 pies de profundidad. En ese momento, Gary Campbell, del Registro Oficial de Avistamientos del Lago Ness, dijo: “Todo se suma al misterio. En muchos sentidos, es un año de cosecha para los avistamientos“.

El profesor Bauer dijo que estaba seguro de que el Monstruo era real. Dijo: “La película de Tim Dinsdale tomada en 1960 es la prueba concluyente, pero también hay innumerables contactos por sonar, algunas fotografías submarinas excelentes y algunas fotografías superficiales plausibles.