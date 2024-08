¿Es realmente necesario pedir copia? La mejor respuesta que dar si pagas con tarjeta

Al principio fue el trueque ('te cambio tres cocos por ese pescado'), luego el dinero metálico y más tarde el papel moneda. En los últimos tiempos que corren, ya prácticamente todo el mundo se ha acostumbrado a pagar con tarjeta, tanto, que muchas personas ni siquiera portan efectivo encima. Siempre es conveniente llevar algo de dinero 'a la antigua usanza' por si fallan nuestros dispositivos electrónicos o no hay conexión a internet en el establecimiento

La tecnología bancaria avanza a un ritmo vertiginoso, y los comerciantes ya no sabes con qué aparato les van a pagar sus clientes a través de la tarjeta electrónica: teléfono móvil, 'smartwatch', chip subcutáneo en la mano... Algunas personas pagan incluso por 'Bizum', mediante una transferencia instantánea ligada al número de teléfono.

Hasta hace pocos años, muchos comercios establecían una cantidad mínima en el importe que estaba permitido abonar con la tarjeta bancaria. Sin embargo, con la extensión del uso de esta útil herramienta y la rebaja de las tarifas que le cobran los bancos a los establecimientos, es raro ver ya un local en el que pidan importe mínimo.

El pago con tarjeta y otros métodos para no usar dinero en efectivo aumenta larazon CAIXABANK

Sin embargo, el importe máximo casi siempre está limitado para los pagos con tarjeta sin contraseña. Es tan extremadamente sencillo de pagar con ellas que puede ser muy sencillo equivocarse y pasar la que no es, o ser víctimas de estafa o delincuencia. Para evitar toda esta clase de errores, la mayoría de los bancos establecen un límite de 50€ para las compras con tarjeta sin la necesidad de introducir el ' número PIN' u otra clase de clave de seguridad.

Después de hacer un pago, siempre llega la eterna pregunta, incógnita constante de nuestros días: '¿Desea copia?'. Muchas personas no lo piden por vergüenza, o porque no saben qué beneficios trae pedirlo.

¿Copia sí o copia no? La respuesta que se debe dar

Independiente de si la tarjeta bancaria que se esté utilizando sea de crédito o de débito, todas las compras que se realicen con ella quedarán reflejadas en la 'app' de nuestra entidad financiera o en alguna otra clase de registro de movimientos y transacciones. Sin embargo, a veces cuesta discernir a primera vista de qué compra se trata, especialmente cuando hemos realizado varias en el mismo día.

Esta es una de las principales ventajas de decir 'sí' a la copia, para poder ver todos los datos del comercio: nombre, datos del comercio y del TPV, número de transacción, entidad bancaria de ambas partes, autorización del banco, fecha y hora, etc. Teniendo el resguardo de pago es mucho más fácil identificar qué gasto corresponde a casa compra.

A pesar de que esta copia en papel no es una factura en sí misma, otro factor importante para pedirlo después de realizar una copia es que, en caso de darse algún problema con el pago o la devolución, es más sencillo de rastrear. Por eso siempre hay que guardar tanto el ticket de compra como la copia del resguardo, que no son los mismo.

Los investigadores piden no manipular los tickets de compra con tinta borrable/UGR larazon

Un pequeño consejo: hacer siempre una foto de toda esta clase de tickets en papel. Se suelen sacar sin tinta, con impresoras térmicas, por lo que al tiempo se le puede borrar la serigrafía. Hoy en día, además, se puede solicitar a la entidad bancaria o a algunos negocios (no todos) que nos envíen una copia del ticket y de transición a través de correo electrónico o de mensaje de SMS.

Otra de los motivos por los que se debería pedir la copia del pago con tarjeta es para ir llevando un control más exhaustivo de los gatos. No es lo mismo ver un montón de número en la pantalla del móvil que tenerlos presentes físicamente. Parece una tontería, pero psicológicamente no nos causa el mismo impacto y no se le da la misma importancia. Para no perder ni que se deterioren los tickets, lo mejor es dejarlos colgados en un corcho en casa o en la nevera con un pequeño imán.

Aún así, lo ideal antes de realizar un pago es, obviamente, mirar bien que la cantidad puesta en el datáfono sea la correcta, porque la persona que nos atienda puede haberse equivocado al pulsar las teclas y cobrarnos de más o de menos. Es más fácil hacerlo bien desde el principio que luego tener que corregir cualquier error.