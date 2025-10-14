Las reservas de agua están a su nivel más alto en esta época desde 2015

La reserva hídrica española se encuentra este martes al 53,1% de la capacidad total, lo que supone la mayor cantidad de agua embalsada en esta época del año desde 2015. Los embalses españoles almacenan ahora 29.745 hectómetros cúbicos (hm3), esto es, 595 menos en la última semana, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Las precipitaciones de los últimos días fueron abundantes en la vertiente mediterránea y prácticamente nulas en la atlántica, con el valor máximo en Tortosa (Tarragona), donde se recogieron 205,8 litros por metro cuadrado.

La serie histórica del departamento dirigido por Sara Aagesen, recogida por Servimedia, indica que ese 53,1% significa la reserva más alta en esta 41ª semana del año en la última década, ya que en 2015 fue del 55%, último año con más agua embalsada que ahora.

Los niveles más altos de agua en la actualidad corresponden a las cuencas internas del País Vasco (76,2%); las cuencas internas de Cataluña (74,0%); el Cantábrico Oriental (68,5%); Tinto, Odiel y Piedras (65,1%); el Cantábrico Occidental (60,6%); el Miño-Sil (59,9%); el Tajo (59,7%); el Guadiana (57,9%); el Duero (55,2%), y el Ebro (53,3%).

Por debajo del 50% están el Júcar (49,3%), la cuenca mediterránea andaluza (44,6%), Galicia Costa (42,4%), el Guadalete-Barbate (41,7%), el Guadalquivir (41,5%), y el Segura (17,0%).