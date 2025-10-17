Simón Pérez sigue su caída a los infiernos y pone precio a su muerte en directo “le dejo la vida solucionada a mi hijo”

Simón Pérez, quien alcanzó notoriedad en 2017 por un vídeo viral junto a Silvia Charro en el que ambos recomendaban las hipotecas a tipo fijo en un estado alterado, ha vuelto a acaparar titulares tras una entrevista publicada por el youtuber Mowlihawk.

En aquel entonces, Pérez era conocido por su labor como profesor universitario y asesor financiero, pero su imagen pública cambió radicalmente tras el polémico clip, que lo convirtió en un personaje recurrente en redes sociales por su estilo provocador y sus intervenciones cada vez más excéntricas.

Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por una exposición constante en plataformas digitales, donde ha protagonizado momentos controvertidos, retos extremos y declaraciones que han generado tanto curiosidad como alarma.

En su última aparición, grabada desde el interior de un coche para el canal de Mowlihawk, Pérez lanzó una afirmación que ha desatado una oleada de reacciones: “Me quitaría la vida en directo si me ofrecieran dos millones de euros”, justificando su postura con la frase: “Le soluciono la vida a mi hijo”.

El vídeo, difundido en YouTube y replicado en redes como X (antes Twitter), acumula cientos de miles de visualizaciones. Mientras algunos usuarios interpretan sus palabras como una provocación mediática, otros expresan una profunda preocupación por su salud mental y el entorno que lo rodea. Uno de los comentarios más compartidos proviene del usuario @brayanfer92, quien escribió: “Preguntar eso a una persona que es adicta, que ha caído en un círculo que no solo le hace daño a él sino a la gente que le quiere, es despreciable”.