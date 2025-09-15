Sindicatos se concentrarán mañana en centros sanitarios contra el Estatuto Marco de Sanidad

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE -FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) protestarán este martes en centros sanitarios de todo el país para mostrar su malestar y preocupación con el actual redactado de la nueva Ley del Estatuto Marco, ya que, a su juicio, "no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial". segçun recoge Ep.

Bajo el lema 'Un Estatuto para avanzar', han convocado a los trabajadores para que se manifiesten en los centros sanitarios y puedan mostrar su rechazo a la negociación de la Ley del Estatuto Marco. No obstante, las organizaciones convocantes reiteran que su intención ha sido y sigue siendo negociar con Sanidad todo el tiempo que resulte necesario para "garantizar las mejoras laborales que necesitan cerca de un millón de trabajadores del SNS". Sin embargo, acusan al Ministerio que dirige Mónica García de querer "dar cerrojazo al texto normativo cuanto antes".

Los sindicatos subrayan que Sanidad ha "estirado" el tiempo de negociación cuando así le convenía a lo largo de los más de dos años transcurridos, y ahora "le han entrado las prisas por razones de oportunidad política, obviando que la mejora de la realidad laboral del personal del SNS debe ser la principal prioridad".

Por ello, consideran que el Ministerio ha decidido "romper" el calendario pactado de reuniones y ha optado por una "huida hacia adelante que no beneficia a nadie". Insisten, además, que la intención del departmento de García de concluir la negociación con la celebración del Foro Marco para el Diálogo Social, donde están también algunas comunidades autónomas y las organizaciones sindicales, "es un brindis al sol porque legalmente no se le otorga ninguna capacidad negociadora".

"Excusas sin sentido"

En cuanto al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a las jubilaciones anticipada o parcial, y frente a las "excusas con poco fundamento" del Ministerio , las organizaciones reiteran que pueden completarse en la Ley del EM y, posteriormente, desarrollarse con la participación de otros ministerios y la modificación de las legislaciones necesarias.

"El personal del SNS también requiere que el Estatuto Marco recoja otros avances que hasta la fecha no se incluyen, como la generalización de la jornada anual equivalente a 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada; y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria en todas sus modalidades", explican los sindicatos.

De este modo, recuerdan que las concentraciones de este martes en los centros sanitarios son la primera de las acciones de presión y movilización que han acordado realizar en las próximas semanas con el objetivo de que el Ministerio cambie su actual estrategia y reanude las negociaciones en base al calendario pactado antes del verano. De no producirse, convocarán paros parciales, una movilización central a las puertas de Sanidad, el 1 de octubre, y una próxima huelga general.