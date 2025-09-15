Los sindicatos sanitarios protestan este martes por mejoras laborales

Profesionales sanitarios de todas las comunidades autónomas se concentrarán hoy en sus centros de trabajo para reclamar al Ministerio de Sanidad que la nueva Ley del Estatuto Marco «contemple todos los cambios necesarios para mejorar sus condiciones de trabajo y el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)».

Los sindicatos Satse-FSES, FSS-CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde protestarán porque «el actual redactado no recoge asuntos trascendentales, como el reconocimiento retributivo del nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial».

Con el lema «Un Estatuto para avanzar», los trabajadores sanitarios se manifestarán en los centros para protestar por las condiciones precarias que vienen sufriendo desde hace años, así como por el recorte de sus derechos laborales. En este sentido, las organizaciones afirman que después de dos años el Ministerio de Sanidad quiere dar ahora por finalizada la negociación por intereses «políticos» y que piensa dar «cerrojazo» al texto normativo cuanto antes.

Los sindicatos afirman que Sanidad ha «estirado» el tiempo de diálogo cuando así le convenía, pero ahora «le han entrado las prisas», obviando que la mejora de la realidad laboral del personal del SNS debe ser la principal prioridad, y ha optado por «una huida hacia adelante que no beneficia a nadie», informa Ep.

Además, la intención del Ministerio de terminar las conversaciones con la celebración del Foro Marco para el Diálogo Social, donde están algunas comunidades autónomas y los sindicatos, supone un «brindis al sol» porque legalmente no se le otorga ninguna capacidad negociadora.

Respecto al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a las jubilaciones anticipada o parcial, y frente a «excusas con poco fundamento» por parte del departamento que dirige Mónica García, las organizaciones sindicales aseveran que pueden completarse en la Ley del Estatuto Marco, para posteriormente desarrollarse con la participación de otros ministerios y con las modificaciones legislativas que sean necesarias.

35 horas semanales

«El personal del SNS también requiere que el Estatuto Marco recoja otros avances que hasta la fecha no se incluyen, como la generalización de la jornada anual equivalente a 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de la jornada; y la mejora de la organización de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria en todas sus variedades», destacan.

Los sindicatos han advertido de que las concentraciones de este martes frente a los centros sanitarios serán la primera de las acciones de presión, con el objetivo de que el Ministerio de Sanidad cambie su estrategia actual y reanude las negociaciones pactadas antes del verano. De no producirse avances en sus reivindicaciones, las organizaciones convocarán paros parciales y finalmente pondrán fecha para una huelga general.