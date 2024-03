"Solo hay un feminismo, compañeras"

Un año más, la manifestación del día internacional de la mujer se ha dividido en dos marchas Los medios, resumiendo asunto tan complejo, llaman a una la de las feministas históricas, a la otra las del 8M. Y yo me pregunto, ¿son diferentes feminismos? La RAE, por ir a lo básico, define así el término: "Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre". Asimismo, indica: "movimiento que lucha por la realización efectiva y en todos los órdenes del feminismo". Cierto es que una definición no tiene matices, pero los matices son los que han venir luego, una vez que se haya conseguido el objetivo primordial. He leído con atención lo que reivindican los dos grupos y me sumo a los razonamientos que ambos preconizan. Son los mismos, compañeras. Solo hay que dialogar en profundidad y con apertura mental sobre aquellos prejuicios que nos separan.

Y para poder hacer esto hay que estudiar a fondo, con protagonistas y verdaderos expertos estas cuestiones. Yo que soy madre de un hijo trans, que ha pasado de la desdicha a la dicha desde que hizo su tránsito, no puedo ni plantearme la no inclusión en la igualdad de derechos de las personas trans. Y por supuesto que me preocupa la salud de estas criaturas; el futuro, el que se tomen apresuradamente decisiones quirúrgicas en la disforia de género. Pero pongo la mano en el fuego de que mi hijo era un niño desde que nació, aunque su sexo fuese femenino. Se que no es lo mismo una mujer trans compitiendo en deportes, pero para eso están las excepciones a la norma.

Se que tampoco es lo mismo sexo que género. Eso es lo que hay que dilucidar con voluntad y sin enconos. Estoy totalmente de acuerdo también en la abolición de la prostitución, falta por ver cómo se hace para no hundir todavía más a las víctimas. Pero primero, queridas y queridos feministas, luchemos unidas por la igualdad. Por esa justicia social inevitable y urgente.