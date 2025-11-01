Tenía una orden de detención por intento de homicidio, fue a un programa de televisión a negarlo y acabó entregándose en directo

La escena, tan inesperada como impactante, tuvo lugar en Argentina, durante la emisión en vivo del programa El Show del Lagarto, en la televisión de Córdoba. Emiliano Moyano, acusado de intento de homicidio, se presentó voluntariamente ante las cámaras para negar los cargos y ofrecer su versión de los hechos. Minutos después, fue detenido por la Policía en directo.

Moyano está imputado por su presunta participación en un ataque ocurrido en febrero, en el que una mujer recibió siete disparos. Según él, se trata de una acusación injusta relacionada con una interna de la barra brava del club Instituto Atlético Central Córdoba, en la que también fueron asesinados dos primos suyos.

Durante su intervención, Moyano denunció que su casa fue allanada y que está siendo perseguido sin pruebas. “Me están arruinando la vida y alejando de mi familia”, declaró. También reconoció haber estado nueve años y ocho meses en prisión por robo calificado, aunque fue absuelto de un cargo anterior de homicidio.

La entrega se produjo minutos después de su testimonio, cuando la policía se presentó en el lugar del móvil y lo escoltó hasta una comisaría, donde permanece detenido. La emisión generó una fuerte repercusión en redes sociales por lo inusual del caso: un prófugo que decide entregarse en directo, usando la televisión como plataforma de defensa pública.

La investigación judicial sigue abierta, y su situación procesal será definida en los próximos días. Mientras tanto, Moyano insiste en su inocencia y en que “solo quiere que se sepa la verdad”.