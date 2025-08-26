El truco definitivo para saber si una gasolinera se encuentra junto a la autovía

La circulación por las carreteras va más allá que seguir las líneas que delimitan el carril por el que transitas. Hay que prestar atención a numerables factores más, tanto del vehículo que utilizas, como la zona geográfica por donde transites y el resto de conductores de la vía. Por esta razón, es de vital importancia conocer todo aquello que esté implicado en la conducción.

Si nos centramos en las señales de tráfico, hay muchas que son un poco confusas. Saber entenderlas e interpretarlas puede salvarnos de un accidente, una buena multa o simplemente de recorrer unos cuantos kilómetros innecesariamente. Con el fin de salvar a aquellos que no saben distinguir si una señal te está diciendo la ubicación exacta de una gasolinera, e aquí un truco infalible que debes conocer.

Cómo saber la ubicación exacta de una gasolinera en la carretera

En muchos viajes largos por carretera, la preocupación por encontrar un lugar para repostar combustible es constante entre los conductores. Aunque las señales con el símbolo clásico de surtidor de gasolina (S-105) ofrecen orientación, en muchas ocasiones no tenemos la certeza de que la próxima estación de servicio esté situada directamente en la carretera principal. Esto puede llevar a desvíos inesperados de varios kilómetros, lo que genera inseguridad y demora en el trayecto.

Por ello, es importante saber entender las señales de tráfico para poder reconocer si una gasolinera esta simple

Cuando en la señal de aviso de una gasolinera el color es azul, esto indica que podremos repostar en una estación situada al lado de la autovía, lo que implica un acceso directo y sin desvíos prolongados.

Por el contrario, si la señal es blanca, significa que la estación de servicio está ubicada fuera de la autovía, normalmente en una carretera provincial, comarcal o local, por lo que habrá que recorrer varios kilómetros adicionales para llegar a ella. Por último, si es verde, significa que se encontrará en las inmediaciones pero un poco más alejada.

Este sistema de colores en las señales facilita saber con antelación si la parada será rápida o si es necesario prever un tiempo extra para tomar un desvío. Así pues, a identificación quedaría de la siguiente manera:

Señal Azul: Indica que la estación de servicio se encuentra junto a la autopista o autovía.

Señal Verde: La gasolinera está ubicada en una vía rápida o cercana a la autovía.

Señal Blanca: Indica que la gasolinera se encuentra fuera de la autovía, en una carretera secundaria a varios kilómetros de distancia.

La técnica de la distancia en las señales

Por otro lado, existe un indicador que ayuda a reconocer las ubicaciones de las estaciones de servicio sin tener que aludir al color. En este caso hablamos de la información que nos ofrece la propia señal.

Por lo general, en la señal suele aparecer la distancia a la que se encuentra lo que indica la señal. Si los metros que aparecen para el desvío son 1.000 o 500 metros, la gasolinera estará al pie de la autovía. Cuando los paneles están colocados a 750 o 250 metros, la estación de servicio se encuentra en una carretera secundaria fuera del área de la autovía. Con este truco podrás decidir si tomar la salida o esperar a la siguiente señal.