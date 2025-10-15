Usa los verbos de acción de Harvard para crear tu currículum: esta experta explica cómo hacerlo

En un mercado laboral cada vez más competitivo, no basta con listar responsabilidades en el currículum. La forma en que cuentas tus logros puede marcar la diferencia entre ser llamado a una entrevista o quedar en el olvido. Un recurso que está ganando protagonismo son los verbos de acción de Harvard, una herramienta que permite comunicar tus capacidades de manera clara, precisa y profesional.

Estos verbos no solo fortalecen la narrativa de tu experiencia, sino que también ayudan a los reclutadores a identificar rápidamente tu potencial en áreas clave como liderazgo, comunicación o gestión de proyectos. Adaptar tu currículum usando estas palabras puede transformar un perfil plano en un documento que realmente "hable" de tus habilidades y resultados.

Consejos de la experta

Adriana Carvajal, conocida en redes sociales como @adri.zip, es una emprendedora digital, creadora contenido educativo y especializada en desarrollo profesional, inteligencia artificial (IA) y tecnología. Ha trabajado en empresas como Google y en Linkedln en áreas de formación online y ventas.

En sus redes sociales, comparte consejos prácticos sobre cómo mejorar el currículum y optimizar el perfil de Linkedln así como el uso de la IA para avanzar en la carrera profesional. Y el uso de los verbos de Harvard para perfeccionar el currículum es uno de sus consejos.

Define tu objetivo antes de empezar

Es importante tener claro el puesto al que quieres postularte para que los verbos de Harvard se adapten a la perfección a la vacante específica.

La lista de los verbo es considerada "oro gramatical" y está organizada por secciones según competencias.

Elige los verbos según tu perfil

Si quieres destacar liderazgo usa los verbos de esa sección. En cambio si quieres resaltar en comunicación, recurre a sus verbos y así sucesivamente con otras competencias.

Las secciones que hay son:

Comunicación

Liderazgo

Enseñanza

Creativo

Finanzas

Técnico

Logros

Y si tu intención es postular a distintos roles, selecciona los verbos más relevantes para cada contexto.

Mantén tu voz

Tu currículum debe reflejar quién eres. Los verbos de acción dan precisión a tus logros y le aportan vida al documento, pero siempre dentro de tu estilo personal.