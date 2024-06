¿Te vas de vacaciones? Estas son las siete cosas que debes revisar de tu coche antes de salir

El verano ha llegado y con él, la temporada de vacaciones. Muchas son las personas que optan por viajar en coche por las facilidades que esto da: decidir la hora de salida, de llegada, tener autonomía en el lugar elegido y que, en ocasiones, es más económico que viajar en tren o avión. Aunque muchas personas planifican sus escapadas de forma escalonada durante los meses de junio, julio, agosto e incluso septiembre, es crucial ser precavidos y realizar una revisión exhaustiva de tu vehículo antes de cualquier viaje largo.

Viajar sin haber revisado el coche no solo puede ser un inconveniente, sino que también puede ser muy peligroso. La primera recomendación antes de iniciar un viaje (y si es de muchas horas, esto cobra mayor importancia) es planificar la hora de salida y de llegada, incluso las paradas pertinentes -se recomienda parar cada dos horas- para echar gasolina, estirar las piernas y tomar un pequeño descanso.

Coche en marcha istock

Las siete revisiones que debes hacer a tu coche

1. Documentación: es vital llevar toda la documentación del vehículo en orden. Asegúrate de que tu carnet de conducir esté vigente y en buenas condiciones, y verifica que tengas el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica del vehículo con el informe más reciente de la ITV. Aunque ya no es obligatorio llevar el seguro con el recibo del último pago, tener estos documentos a mano es esencial ante cualquier control rutinario o imprevisto.

2. Aceite y líquidos: revisar el nivel de aceite del motor y otros líquidos esenciales es crucial. Verifica los niveles de líquido de frenos, refrigerante, y limpiaparabrisas. Estos líquidos son vitales para el funcionamiento correcto del vehículo y para prevenir posibles averías durante el viaje. La calidad del aceite es crucial, pero no es el único factor a considerar. Un aceite puede ser de excelente calidad, pero si no cumple con las especificaciones requeridas por nuestro motor, no será adecuado para nuestro coche. En la web de Autocasion recuerdan que intentar ahorrar en el aceite puede resultar muy costoso a largo plazo.

3. Frenos: el sistema de frenos es uno de los componentes más importantes de tu coche. Realiza una inspección detallada para asegurarte de que las pastillas de freno no estén desgastadas y que los discos se encuentren en buen estado. Unos frenos deteriorados pueden aumentar significativamente el riesgo de accidentes.

4. Neumáticos: los neumáticos son el único punto de contacto entre nuestro coche y la carretera. Es importante recordar que la profundidad del dibujo de la banda de rodadura debe ser de al menos 1,6 milímetros, como exige la ley. Examina cuidadosamente los neumáticos en busca de bultos, desgaste irregular o daños. El calor puede debilitar los neumáticos, aumentando el riesgo de reventones. Manten la presión adecuada en todos los neumáticos, incluida la rueda de repuesto, y ajusta la presión según las indicaciones del fabricante, especialmente si el vehículo va cargado.

5. Limpiaparabrisas: aunque puede parecer menos importante, unas escobillas de limpiaparabrisas en buen estado son cruciales para mantener una buena visibilidad en caso de lluvia. Se recomienda cambiar las escobillas al menos una vez al año para evitar daños en la luna delantera y garantizar una visibilidad clara.

6. Luces: todas las luces del coche deben funcionar correctamente, incluidas las luces de posición, las de marcha atrás, de freno, de carretera y antiniebla. Un sistema de iluminación en buen estado no solo es importante para que tú veas correctamente, sino también para que otros conductores te vean.

7. Sistema de escape: revisar el sistema de escape es fundamental tanto por tu seguridad como por el respeto al medio ambiente. Comprueba que no haya fugas y que el sistema cumpla con las normas de emisiones establecidas por el fabricante.