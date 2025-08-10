Si viajas a Portugal, este despiste podría costarte una multa de 15.000 euros

Las autoridades portuguesas consideran mercancías peligrosas aquellas sustancias que, por su naturaleza química, biológica o física, representan un riesgo para la salud pública, la seguridad vial o el medio ambiente durante su transporte. Entre los ejemplos más comunes se incluyen combustibles en bidones, botellas de gas comprimido, pinturas, disolventes, materiales inflamables o sustancias tóxicas.

Decisiones que pueden arruinar tus vacaciones

En Portugal, el transporte de estos productos está regulado por el Decreto-Ley nº 41-A/2010 y el Código da Estrada (Ley nº 72/2013), que establecen sanciones severas. Las infracciones leves pueden acarrear multas desde 1.500 euros, mientras que las graves o reincidentes pueden llegar hasta los 15.000 euros, además de la retirada del permiso de conducir.

Para evitar problemas, los conductores deben informarse sobre la clasificación de mercancías peligrosas, utilizar embalajes homologados y llevar la documentación necesaria. En caso de duda, lo más seguro es consultar con un organismo oficial antes de emprender el viaje.