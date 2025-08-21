La 18 podría ser la última; Danny DeVito habla sobre el inevitable final de 'Colgados en Filadelfia'

¿Cuándo deja de ser graciosa una serie de comedia? ¿Hay un número máximo de temporadas que los espectadores estamos dispuestos a ver antes de pasar a otra cosa? Son preguntas que solo se pueden responder de una manera: con un "depende" tan vago como cierto.

Friends sería todavía mejor si hubiera tenido un par de temporadas menos, lo mismo que podemos decir de la The Office americana (aunque ambas salen del paso muy dignamente con sus cierres), y en el terreno patrio La que se avecina parece incombustible y ya va por la 16. Pero lo de Colgados en Filadelfia va todavía más allá.

Por ahora. Porque incluso sus propios responsables, en este caso Danny DeVito, son conscientes de que todo lo bueno tiene que tener un final, y qué mejor que cuando la serie todavía no muestra evidentes signos de desgaste y las cosas les van bien a sus personajes.

Mientras el cuerpo y las risas aguanten

En una entrevista con The Hollywood Reporter tras el final de la temporada 17 en Estados Unidos, DeVito habló sobre cómo afronta el futuro de Colgados en Filadelfia, que ya ha sido renovada para una temporada 18.

"Sería difícil dejarlo, pero si tenemos un buen final y el público queda satisfecho, creo que es lo correcto", afirmó el actor, que da vida a Frank Reynolds desde la segunda temporada. El intérprete incluso comparó la situación con lo que vivió en Taxi, su serie de finales de los setenta y principios de los ochenta, donde también llegó un momento en que el final era inevitable.

Aunque no se ha confirmado oficialmente que la próxima tanda de episodios vaya a ser la última, tanto DeVito como Charlie Day, protagonista y productor ejecutivo, han reconocido que la serie se encuentra en un punto en el que un cierre cercano es cada vez más plausible. Day aseguró recientemente que, aunque la producción sigue siendo un reto estimulante, el equipo es consciente de que no puede prolongar la fórmula indefinidamente.

DeVito, que cumplió 80 años este mismo 2025, se muestra abierto a seguir adelante mientras haya ideas frescas, pero no oculta que la despedida llegará más pronto que tarde. "Cuando Sunny llegue a su final, lo sabremos y lo abrazaremos. Nos queremos mucho y seguiremos trabajando juntos", aseguró.

La temporada 17 de Colgados en Filadelfia ya está disponible en Hulu en Estados Unidos. En España, a través de Disney+, todavía no se ha estrenado, aunque se espera que no tarde demasiado en hacerlo.