Apple actualiza el firmware de los AirPods: así puedes actualizar los tuyos y disfrutar de las novedades

Apple ha lanzado recientemente una nueva actualización de firmware para sus auriculares inalámbricos, dirigida a los AirPods 4, los AirPods Pro 2 y los nuevos AirPods Pro 3. Aunque hace poco recibieron otra actualización, Apple vuelve a mejorar su software con pequeños cambios que prometen optimizar la experiencia de uso.

La versión en cuestión es la 8A358, y ya puedes instalarla manualmente o esperar a que se actualicen de forma automática. En cualquier caso, es recomendable comprobar si tus AirPods ya cuentan con la nueva versión. Eso sí, no esperes grandes novedades, ya que su número apenas varía respecto a la anterior (8A356), por lo que se trata principalmente de correcciones de errores.

Novedades de la nueva actualización para los AirPods

Como suele ocurrir con este tipo de versiones menores, no hay cambios destacables más allá de la resolución de fallos y mejoras de rendimiento. Las novedades más importantes llegaron junto a iOS 26, entre ellas la mejora de la calidad de sonido en llamadas y videollamadas, que ahora ofrecen una grabación de audio con calidad de estudio.

Además, funciones como usar los AirPods como mando remoto para la cámara del iPhone, pausar la reproducción si te duermes con ellos puestos o recibir avisos de carga y recordatorios ya están disponibles en los AirPods 4, Pro 2 y Pro 3. Desde hace años, Apple añade este tipo de mejoras mediante actualizaciones de firmware y del software del iPhone.

Si quieres actualizar tus AirPods manualmente, Apple ahora permite hacerlo con unos pasos sencillos. Antes de nada, asegúrate de abrir el estuche y comprobar en Ajustes > AirPods si ya tienen instalada la nueva versión. Si no es así, sigue estos pasos:

Conecta el estuche de carga a la corriente. Coloca los AirPods dentro, cierra la tapa y mantenlos cerca del iPhone, iPad o Mac. Espera al menos 30 minutos para que se complete la actualización. Abre de nuevo la tapa para reconectarlos y verifica si ya cuentan con la versión 8A358.

Aunque esta actualización no incluye nuevas funciones, es probable que en los próximos meses Apple lance versiones más importantes con mejoras visibles, como ya ha hecho en el pasado.