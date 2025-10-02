Apple
Suenan de maravilla, pero no hay vuelta atrás si fallan: los AirPods Pro 3 son imposibles de reparar
Los nuevos AirPods Pro 3 de Apple han mejorado muchas características, como cancelación de ruido o calidad de sonido, pero un estudio demuestra que son imposibles de reparar, un problema para el medio ambiente
Los nuevos AirPods Pro 3 destacan por haber mejorado su calidad de sonido y cancelación de ruido gracias al potente chip H2, un nuevo ajuste más preciso y unas almohadillas rediseñadas que mejoran la comodidad. Sin embargo, hay algo en lo que siguen fallando: no se pueden reparar. Así lo ha confirmado iFixit, empresa experta en desmontar productos tecnológicos para analizarlos.
Esto significa que, en caso de avería, será necesario comprar unos nuevos, ya que para abrirlos hay que romperlos. Por este motivo, iFixit les ha otorgado una puntuación de 0 sobre 10 en reparabilidad, algo que no sorprende, ya que en generaciones anteriores ocurría exactamente lo mismo.
Mucho cuidado con los AirPods Pro 3
iFixit es conocida por examinar los nuevos productos que llegan al mercado, entre ellos los de Apple, con el objetivo de analizar qué tan fácil es repararlos, un aspecto que los usuarios deberían tener en cuenta. En el caso de los nuevos auriculares, su reparabilidad es nula y, solo para abrirlos, es necesario dañarlos, lo que afecta gravemente a su diseño.
Los AirPods Pro 3 siguen la tendencia de modelos anteriores, todos ellos con una reparabilidad inexistente. Aun así, esta característica también es reflejo de un diseño robusto, compacto y firme, que ofrece una mejor resistencia al agua y al sudor, reduciendo el riesgo de daños por líquidos.
En el vídeo de iFixit se aprecia la complejidad del proceso: para abrir los auriculares se requiere fuerza, y el estuche de carga es completamente hermético, lo que dificulta aún más cualquier intento de reparación. Por tanto, si algo les ocurre, la única solución será comprar unos nuevos o disponer de AppleCare+.
Los AirPods Pro 3 llegan con mejoras importantes que consolidan su posición como los auriculares más completos de Apple. Incorporan el chip H2 junto al chip U2 para una conectividad más precisa, resistencia IP57 y hasta 8 horas de autonomía con cancelación activa de ruido. Su estuche es más compacto y cómodo, pero la gran novedad es la traducción en tiempo real, una función que por el momento no está disponible en Europa.
✕
Accede a tu cuenta para comentar