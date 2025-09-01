Apple estaría a punto de lanzar iOS 18.7, una versión que llegaría para todos aquellos que no puedan instalar iOS 26

Estamos a unas dos semanas del lanzamiento oficial de iOS 26, la nueva versión del sistema operativo para iPhone que llegará con importantes novedades y un diseño renovado llamado Liquid Glass. Sin embargo, pese a que habrá modelos que se quedarán sin poder actualizar, Apple seguirá publicando de vez en cuando versiones de iOS 18 centradas, sobre todo, en seguridad.

Y antes del lanzamiento de iOS 26 tendremos la que podría ser la última actualización para los iPhone que serán compatibles con la nueva versión: iOS 18.7. Tal y como ha podido saber el medio especializado en Apple, MacRumors, la compañía de Cupertino podría lanzar dicha versión durante este mes, posiblemente incluso antes que iOS 26.

¿Qué novedades traerá iOS 18.7?

Aunque algunos modelos de iPhone se suelen quedar fuera en cada nueva actualización que Apple lanza, eso no significa que se queden sin soporte para siempre. En el caso de los iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR —que no podrán instalar iOS 26— Apple continuará publicando versiones de iOS 18 para mantenerlos seguros.

Lo más probable es que iOS 18.7 sea una de las últimas grandes actualizaciones que reciban el iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR. Estos modelos, lanzados en 2018, están a punto de cumplir siete años en el mercado y han seguido recibiendo soporte durante todo este tiempo. Aun así, es bastante probable que Apple publique alguna actualización de seguridad adicional a lo largo de 2026.

Queda muy poco para actualizar a iOS 26. Se espera que la versión oficial llegue la semana del 15 de septiembre, ya que Apple suele liberar las nuevas versiones de sus sistemas operativos una semana después de celebrar el evento especial donde presenta los nuevos iPhone. Este año, la presentación de los iPhone 17 está prevista para el próximo 9 de septiembre.

En cuanto a novedades, iOS 18.7 no introducirá cambios, ya que será la última versión antes de iOS 26. Esta actualización servirá tanto para que los iPhone que no podrán instalar iOS 26 dispongan de la versión más reciente posible como para quienes prefieran no instalar la primera versión de iOS 26 y mantenerse en un entorno más estable.