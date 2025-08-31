Estas son todas las novedades que llegarán a Apple Music en iOS 26

Apple le dará un impulso importante a Apple Music con la llegada de iOS 26, que se lanzará el mes que viene. El servicio de música en streaming de la compañía no solo ganará nuevas funciones, sino que también mejorará la experiencia de usuario en iPhone y iPad con opciones más personalizadas, intuitivas y atractivas.

Entre las novedades más destacadas encontramos AutoMix, traducción de letras en tiempo real, carpetas para playlists o la posibilidad de anclar canciones y álbumes favoritos. Un conjunto de mejoras que demuestran cómo Apple sigue apostando por diferenciar su plataforma de la competencia con funciones exclusivas.

Apple Music se reinventa con iOS 26

La función AutoMix es una de las grandes protagonistas. Actúa como un DJ virtual que mezcla canciones de forma fluida gracias a tecnologías como beat-matching y time stretching. Aunque todavía está en fase beta y necesita mejorar, promete convertirse en un atractivo añadido para quienes escuchan música sin interrupciones y les guste Crossfade.

Otra de las incorporaciones es la traducción y pronunciación de letras. Cuando las nuevas funciones estén disponibles, los usuarios podrán acceder a la letra original junto a su traducción, con una guía fonética que resulta muy útil para cantar en otros idiomas. Una mejora que también beneficia al modo karaoke de Apple Music Sing.

En cuanto a la organización, Apple introducirá carpetas de playlists en iOS 26. Esta opción, antes limitada al Mac, permite tener una biblioteca más ordenada directamente en el iPhone o iPad. Además, se podrán anclar favoritos —hasta seis elementos— para acceder de manera inmediata a canciones, listas o artistas preferidos desde la Biblioteca.

La estética también ganará terreno con el arte animado en la pantalla de bloqueo, que da vida a las carátulas de ciertos álbumes. A esto se suma la integración nativa de Apple Music Replay, el resumen anual de escucha, que no requierirá entrar en el navegador para consultarlo.

Los widgets mejorados completan la actualización: nuevas versiones para los favoritos fijados y un widget grande dedicado a Live Radio. En conjunto, iOS 26 convierte a Apple Music en un servicio más versátil, con funciones pensadas para el usuario y con el claro objetivo de seguir liderando la experiencia musical en dispositivos Apple.