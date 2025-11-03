Apple podría anunciar nuevos lanzamientos el próximo 12 de noviembre: ¿qué productos podríamos ver?

Tras la llegada de la serie iPhone 17 en septiembre y de los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 durante el mes de octubre, parece que también llegarán nuevos dispositivos en noviembre, concretamente el próximo día 12. Es decir, la semana que viene. Así lo ha indicado Mark Gurman en la última entrega de su newsletter Power On, donde también confirmó que Google Gemini podría ser el motor de la nueva versión de Siri.

Según ha indicado el analista de Bloomberg, algunos empleados le han informado de que han recibido órdenes de que habrá una actualización de las Apple Store durante la noche del 11 al 12 de noviembre, lo que invita a pensar que se podrían anunciar novedades el próximo miércoles. ¿Qué podríamos ver?

Una actualización de las tiendas con vista a la campaña navideña

Aunque hay varios dispositivos en el tintero, como un nuevo HomePod mini o un nuevo Apple TV 4K, lo más probable es que esta actualización sea para preparar las Apple Store de cara a la campaña navideña, que empezará muy pronto. Además, sería extraño que actualizasen las tiendas antes de mostrar nada nuevo.

Lo que hace pensar que podríamos ver nuevos productos es que los dos dispositivos antes citados se están quedando sin stock en muchas tiendas, lo que en ocasiones es señal de que están a punto de renovarse. Pero, teniendo en cuenta también la fecha en la que se presentaron los últimos resultados financieros, todo apunta a que Apple cerró la puerta a nuevos lanzamientos este año.

Lo más seguro es que tanto el nuevo HomePod mini, que llegaría con mejoras de sonido y un diseño similar, como el Apple TV 4K, que incorporaría un nuevo procesador para hacerlo compatible con Apple Intelligence, vean la luz a principios de 2026.

Aun así, Apple podría aprovechar la actualización de las tiendas para lanzar alguna sorpresa menor, como nuevas correas o fundas en colores de temporada, algo habitual antes de Navidad. No sería un gran anuncio, pero sí una forma de mantener viva la expectación hasta el primer gran evento de 2026.