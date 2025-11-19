Bill Gates se enfrenta a la tecnología moderna: “Los móviles ponen en riesgo la infancia”

Bill Gates, fundador de Microsoft y uno de los grandes nombres de la tecnología moderna, ha hablado sobre un tema que preocupa a padres, educadores y a todos nosotros en casa: algo tan presente en nuestra vida como es el impacto de los móviles en la infancia.

En su blog personal, el magnate reflexiona sobre cómo el uso temprano de estas herramientas puede condicionar el desarrollo de los más jóvenes.

“La ironía es que los padres en estos días son sobreprotectores en el mundo físico y, extrañamente, no intervienen en el digital”, escribe Gates. Para él, esa falta de supervisión deja a los más pequeños expuestos a una situación que no siempre es segura ni saludable.

La infancia frente a las pantallas

El empresario apoya su reflexión en la lectura del libro The Anxious Generationinocentemente​ llegando a la conclusión de que la exposición constante a pantallas desde edades tempranas no es algo que se haga de forma inocente. “Pasar tantas horas frente a una pantalla afecta al sueño, reduce el hábito de leer, limita la convivencia cara a cara y hace que los niños salgan menos al aire libre”, advierte.

Y es que los móviles no deberían estar al alcance de los niños hasta que sean mayores. Gates insiste en que no se trata solo de problemas de concentración o de pasar demasiado tiempo en casa.

Hay un aspecto más invisible pero igual de preocupante: “La poca supervisión en el entorno digital deja expuestos a los más pequeños de la casa”.

El acceso ilimitado a pantallas y redes sociales está moldeando hábitos y comportamientos de una generación que crece más conectada que nunca, pero también más vulnerable que nunca.

En esto también ha hecho hincapié Gates: el riesgo no está únicamente en el contenido que consumen, sino en la ausencia de límites claros definidos.

Para ello, el jefe de Microsoft propone soluciones como sistemas más estrictos de verificación de edad en plataformas digitales. “Una infancia más protegida y con límites claros en internet”, asegura.

Padres entre la tecnología y los límites

Estas palabras reflejan la preocupación de millones de padres que ven cómo la tecnología avanza más rápido que las reglas que intentan ponerle un límite. El mismo dilema en casa se repite una y otra vez.

En cada hogar surge la pregunta: ¿cómo permitir que los niños usen herramientas que ya forman parte de la vida diaria sin poner en riesgo su salud, su descanso y su manera de crecer?

Gates no habla como un nostálgico que añora tiempos pasados, sino como alguien que estuvo en primera línea de la revolución tecnológica y sabe de qué está hablando.

Esto no quiere decir que los móviles sean malvados y no puedan ser útiles pero no deberían convertirse en compañeros inseparables de la infancia.

La pregunta que debe hacerse la sociedad es: ¿estamos preparados para marcar límites claros en un mundo donde la innovación nunca se detiene?