"Chacal" contará con una segunda temporada en SkyShowtime

La serie "The Day of the Jackal", conocida en España como "Chacal", ha recibido luz verde para una segunda temporada por parte de Peacock, incluso antes de su estreno en nuestro país. La producción protagonizada por Eddie Redmayne llegará a SkyShowtime el próximo 6 de diciembre, pero su éxito internacional ya ha asegurado su continuidad.

Esta nueva adaptación de la novela de Frederick Forsyth, publicada en los años setenta, moderniza la historia del célebre asesino a sueldo conocido como "el Chacal". En esta ocasión, Eddie Redmayne lidera el elenco, acompañado por Lashana Lynch y la española Úrsula Corberó, quien sigue consolidándose como una estrella global tras su paso por "La casa de papel", "Física o Química" o "El cuerpo en llamas". Asimismo, el reparto incluye a reconocidos actores como Charles Dance y Richard Dormer ("Juego de tronos"), Chukwudi Iwuji ("Guardianes de la Galaxia"), y Lia Williams ("The Crown"), quienes aportan calidad a la narrativa.

Por otra parte, en su primera temporada, la serie sigue al Chacal (Redmayne), un escurridizo asesino que trabaja para el mejor postor, ocultando siempre su verdadera identidad. Sin embargo, tras completar un encargo especialmente delicado, se convierte en el objetivo de una decidida agente británica del MI6, interpretada por Lashana Lynch. Este enfrentamiento desata una frenética persecución por Europa, donde cada paso del Chacal deja un rastro de intriga y peligro. Úrsula Corberó da vida a Nuria, una mujer cercana al protagonista que desconoce su verdadera identidad y profesión. Su papel promete ser clave en el desarrollo emocional del protagonista, añadiendo capas de complejidad al relato.

Úrsula Corberó y Eddie Redmayne en la serie "Chacal" SkyShowtime

La decisión de renovar "Chacal" llega tras una respuesta positiva por parte del público y la crítica. En plataformas como Rotten Tomatoes, la serie cuenta con un 84% de críticas positivas, mientras que en Metacritic ostenta una valoración de 72/100. Además, en sus mercados originales, Peacock y Sky, la ficción ha irrumpido con fuerza: lidera los rankings de visualización en Peacock y ha batido récords de audiencia en Sky, donde acumuló más de tres millones de visualizaciones en su primera semana. Este éxito inicial posiciona a "Chacal" como una de las series de suspense más destacadas del año, consolidando a Ronan Bennett ("Top Boy"), su creador, y a Brian Kirk y Paul Wilmshurst, sus directores, como figuras clave en el género.

Sin duda alguna, con su llegada a SkyShowtime, "Chacal" busca conquistar al público español, apoyándose en el atractivo de su elenco y una trama que promete mantener a los espectadores expectantes en todos sus capítulos. La renovación anticipada reafirma la confianza en este thriller, que aspira a consolidarse como un referente en el género de suspense internacional.