El CEO de Linkedin dice que tener estas cuatro habilidades tendrán más valor que cualquier carrera universitaria en el futuro

El valor de los títulos universitarios tradicionales está cambiando. Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, advierte que en un entorno laboral dominado por la inteligencia artificial, las habilidades prácticas superarán a la formación académica. Adoptar nuevas tecnologías y desarrollar competencias humanas será clave para destacar en el mercado laboral. Este giro redefine qué buscan las empresas en sus empleados y quiénes liderarán el futuro del trabajo.

La IA y la adaptabilidad: las habilidades más demandadas

Según Roslansky, el futuro del empleo dejará de centrarse en títulos de élite y se enfocará en cuatro habilidades esenciales: adaptabilidad, alfabetización en inteligencia artificial, pensamiento vanguardista y competencias interpersonales. "El cambio de mentalidad es probablemente lo más emocionante", afirmó en la oficina de LinkedIn en San Francisco.

Linkedin quiere la información de publicaciones y CVs para entrenar a su IA generativa Bastin Riccardi. Pexels

Una encuesta de Microsoft de 2024 confirma esta tendencia, el 71% de los líderes empresariales priorizarían a un candidato con menos experiencia pero con conocimientos en IA sobre otro con experiencia pero sin estas habilidades.

La alfabetización en inteligencia artificial, la nueva ventaja competitiva

Los datos internos de LinkedIn muestran un aumento del 70% en las ofertas laborales que requieren competencias en IA respecto al año anterior. Esta cifra refleja cómo la automatización y las herramientas inteligentes están transformando los perfiles profesionales más demandados.

"La IA va a cambiar rápidamente el tipo de habilidades que buscamos y los empleos disponibles", explicó Karin Kimbrough, economista jefe de LinkedIn. Según Kimbrough, la adaptabilidad se ha convertido en "la nueva moneda" en un mercado laboral en constante evolución.

Pensamiento vanguardista y la capacidad de aprendizaje continuo

Roslansky subraya que quienes estén dispuestos a aprender constantemente y a adoptar nuevas tecnologías tendrán ventaja. La disposición a innovar y a pensar más allá de los métodos tradicionales será determinante en la carrera profesional. "Realmente abre el campo de juego de una manera que nunca antes habíamos visto", indicó.

Habilidades interpersonales: el factor humano sigue siendo esencial

A pesar del auge de la IA, las habilidades humanas siguen siendo irremplazables. La empatía, la comunicación efectiva y la capacidad de interacción social serán "el arma secreta" de los profesionales que aspiren a sobresalir, según Roslansky. No basta con saber manejar chatbots, el componente humano sigue siendo fundamental para el éxito.