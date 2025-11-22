Encuentran una siniestra esfera dorada en el fondo del océano: no saben qué es

Los misterios más remotos del océano continúan siendo una incógnita hoy en día. Hasta el momento, la humanidad apenas ha explorado visualmente alrededor del 0,001 por ciento del lecho marino profundo. Por eso es común que de vez en cuando salgan a la luz nuevos descubrimientos de artefactos o fauna que permanecía oculta en la inmensidad de los mares. Una de las últimas ha tenido lugar frente a la costa de Alaska, a3.300 metros de profundidad, donde los rayos del Sol ni siquiera llegan. Un vehículo submarino operado remotamente de la NOAA Ocean Exploration se topó con un extraño orbe dorado.

El inusual objeto encontrado durante una expedición de 23 días en el año 2023 fue hallado adherido a una roca salpicada de esponjas blancas, medía alrededor de10 centímetros y tenía un agujero en un lado. Para los científicos que lo descubrieron no está del todo claro qué es lo que puede ser en realidad. Sus primeras sospechas apuntan a que podría ser la cápsula de un huevo de una especie desconocida hasta el momento.

"No sé qué pensar de eso", dijo uno de los investigadores en una transmisión en vivo. "Definitivamente tiene un gran agujero, así que algo intentó entrar o salir", especuló otro. "Solo espero que cuando lo toquemos, no salga nada", dijo otro investigador. "Es como el comienzo de una película de terror".

Distintas hipótesis sin una respuesta clara

Según ha señaladoThe Guardian, existe una hipótesis de que algo habría surgido de dentro de esta cápsula dorada y, según apuntan los científicos, esto no sería nada pequeño. “Nos inclinamos por la posibilidad de que sea un huevo debido a su textura. Era carnoso al tacto y no presentaba una anatomía evidente. Tenía un agujero que sugiere que algo había entrado o salido. Pero no se parece a ningún huevo que haya visto jamás”, declaró al periódico la ecóloga de aguas profundas Kerry Howell, de la Universidad de Plymouth en el Reino Unido.

"Si se trata de un huevo, la pregunta realmente interesante esde quién es. Es bastante grande. No es un huevo de pez pequeño. Es algo considerable", continuó comentando Howell. Utilizando un brazo robótico, los investigadores empujaron suavemente el objeto, determinando que era bastante blando, antes de recogerlo mediante succión para su posterior estudio, un proceso que despertó aún más intriga entre los expertos.

Sea lo que sea que acabe siendo este huevo, los expertos están entusiasmados porque es algo hasta ahora nunca visto y que seguro que tiene algo nuevo que contar sobre las profundidades del océano. En este inhóspito fondo, todavía ocurren muchas cosas que la humanidad no comprende. Las presiones aplastantes y las temperaturas gélidas son solo dos de los factores que han impedido que la humanidad explore a fondo, dejando un mundolleno de misterios.

“¿No es el fondo marino maravillosamente extraño?”, dijo Sam Candio, coordinador de exploración de NOAA Ocean Exploration. "Si bien resulta un tanto humillante quedar perplejos ante este hallazgo, sirve como recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta y de cuánto nos queda por aprender y apreciar sobre nuestro océano."