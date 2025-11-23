Esta película va a cambiar el cine: la tienes en streaming y es perfecta para esta tarde

Esta película no busca ser otro espectáculo de explosiones, sino un thriller que combina acción, tensión emocional y crítica social con el sello inconfundible de Paul Thomas Anderson.

Su argumento plantea justo aquello que muchos relatos de acción suelen evitar: qué ocurre cuando la violencia deja de ser heroica y pasa a formar parte de la vida cotidiana de quienes han tenido que sobrevivir a ella.

En un entorno caótico y convulso, y siendo el protagonista un hombre casi caricaturesco, la película aprovecha esa mezcla para mostrar cómo incluso los personajes más extremos se ven obligados a enfrentarse a las consecuencias reales de sus decisiones.

Una huida marcada por el pasado

La historia sigue a Bob Ferguson, un ex revolucionario que lleva años escondido con su hija Willa tras los eventos que hicieron fragmentar a su grupo, French 75. Cuando un viejo enemigo regresa después de 16 años, Bob se ve obligado a volver a sus orígenes subversivos para salvarla.

Encabezan la película Leonardo DiCaprio (Bob Ferguson), Sean Penn (Coronel Steven J. Lockjaw), Benicio del Toro (Sergio St. Carlos), Regina Hall (Deandra), Teyana Taylor (Perfidia Beverly Hills) y Chase Infiniti (Willa Ferguson). Completando el elenco están Wood Harris y Alana Haim, entre otros.

Dónde ver esta película

La película está disponible en España únicamente en alquiler o compra digital a través de plataformas comoAmazon Prime Video y Apple TV. Por el momento no forma parte del catálogo de ninguna plataforma de streaming por suscripción.

Paul Thomas Anderson llevaba años queriendo adaptar Vineland, la novela de Thomas Pynchon, y parte de ese material terminó integrándose en la narrativa de esta película. El rodaje se realizó íntegramente en California y utilizó cámaras VistaVision, un formato prácticamente abandonado desde los años sesenta y recuperado aquí para darle una textura visual muy particular.

Con un presupuesto estimado entre 130 y 175 millones de dólares, la película se ha convertido en la producción más ambiciosa y costosa de toda la carrera de Anderson.