Esta no la vimos venir: Nicolas Cage a punto de protagonizar 'True Detective' temporada 5

Si hay una serie que ha sabido sacar lo mejor de los muchos actores que han dado vida a sus protagonistas, diferentes en cada temporada, esa es sin duda True Detective, aunque con alguno, y no vamos a decir quién, lo ha tenido difícil.

Sin embargo, al show creado por Nic Pizzolatto se le ha presentado el que es posiblemente su mayor reto hasta la fecha: hacer de Nicolas Cage un detective a tener en cuenta, si se confirma la noticia.

Cage se va a Long Island

Según hemos podido saber, el ganador del Oscar por Leaving Las Vegas está en negociaciones muy avanzadas para encabezar la quinta temporada de la aclamada antología policíaca de HBO. Los detalles sobre el argumento se mantienen en secreto, pero todo apunta a que interpretaría al detective Henry Logan, un agente de Nueva York que investiga un nuevo caso en la zona de Jamaica Bay.

La elección de Cage llega tras el éxito de True Detective: Night Country en HBO Max, cuarta entrega de la saga que, con Jodie Foster y Kali Reis al frente, no solo recuperó el prestigio de la franquicia tras un par de temporadas con tibia acogida, sino que además se convirtió en la más vista de toda la serie, alcanzando 12,7 millones de espectadores.

De confirmarse, esta sería apenas la segunda vez en toda su carrera que Nicolas Cage protagoniza una serie de televisión. El actor ha estado centrado casi exclusivamente en el cine, con títulos recientes como Pig, Dream Scenario, Longlegs o El insoportable peso de un talento descomunal.

Sin embargo, parece estar cogiéndole el gusto al género negro detectivesco, ya que también encabezará Spider-Noir, la serie en acción real de Prime Video y MGM+ inspirada en su versión animada de Spider-Man, cuyo estreno está previsto para 2026.

Los que le precedieron

Si finalmente se cierra el acuerdo, se unirá a la prestigiosa lista de protagonistas de True Detective, que incluye a Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Mahershala Ali y Jodie Foster, varios de ellos nominados al Emmy por sus trabajos en la serie.