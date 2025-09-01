La funda transparente de Apple para los iPhone 17 Pro llegará con cambios que no te gustarán

Apple presentará los iPhone 17 y iPhone 17 Pro en poco más de una semana, pero antes de que eso ocurra el filtrador Majin Buha compartido imágenes que muestran cómo sería la nueva funda transparente de los modelos Pro. Una funda que lleva años manteniendo el mismo diseño, pero que ahora podría llegar con cambios importantes.

Majin Bu lleva semanas acaparando titulares, ya que en el último mes ha sido el encargado de filtrar las nuevas fundas TechWoven, que sustituirían a las FineWoven, las fundas Liquid Silicone o incluso las nuevas correas magnéticas de nailon que podrían acoplarse a dichas fundas. En esta ocasión, ha sido el turno de la que faltaba por ver: la funda transparente.

Así sería la funda transparente de Apple para los iPhone 17 Pro

Según el filtrador, la funda transparente que Apple lanzaría para los iPhone 17 Pro tendría varios cambios de diseño. Dos de ellos estarían presentes desde su lanzamiento, mientras que para ver el tercero habría que esperar un poco más. En primer lugar, la funda contaría con orificios en la parte inferior para acoplar las nuevas correas Crossbody Strap.

Funda transparente de Apple para los iPhone 17 Pro Majin Bu

De acuerdo con Majin Bu, la parte trasera de la nueva Apple Clear Case no será totalmente transparente. En su lugar, tendría un cuerpo parcialmente translúcido que cubriría parte de la trasera del iPhone. La versión actual incluye un material blanco que forma parte del sistema magnético de MagSafe, mientras que la nueva incorporaría una amplia zona blanca con el logotipo de Apple impreso.

Nueva Apple Clear Case Majin Bu

Por último, el cambio que no veremos el día de lanzamiento de esta nueva funda (casi) transparente será su versión tintada. O, mejor dicho, sus versiones tintadas. Según el filtrador, Apple habría probado modelos en distintos colores para lanzarlos en un futuro como parte de alguna próxima temporada.

Por ahora todo son rumores, así que habrá que esperar al próximo 9 de septiembre para salir de dudas, tanto con los nuevos iPhone como con los accesorios que llegarían junto a ellos. ¿Una funda extraña para ser de Apple? Sí. Pero si finalmente es así, alguna razón de peso habrá detrás de este cambio.