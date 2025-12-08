La función de tu teléfono móvil que debes desactivar para evitar estafas es una que todos usan y pocos conocen su peligro

Términos como BlueSnarfing o BlueSmacking pueden sonar a ciencia ficción para el ciudadano de a pie, pero representan una amenaza muy real en el ecosistema digital actual. Estas técnicas forman parte del sofisticado arsenal que utilizan los ciberdelincuentes para el robo de información personal o para provocar el colapso de los terminales mediante una saturación masiva de datos. No estamos hablando de simples gamberradas técnicas, sino de operaciones meticulosamente diseñadas para sustraer claves de acceso a la banca online, historiales de mensajería privada y agendas de contactos completas.

De hecho, la velocidad a la que se ejecutan estas intrusiones es lo que verdaderamente alarma a los analistas de seguridad. Para que el ataque tenga éxito, el pirata informático únicamente necesita interceptar la dirección MAC del adaptador Bluetooth, una labor que resulta trivial si se cuenta con las herramientas de rastreo adecuadas. Una vez obtenido este identificador, el atacante puede asumir el control total del dispositivo en un intervalo de tiempo inferior a un minuto, perpetrando un asalto silencioso y fulminante que la víctima rara vez detecta hasta que el perjuicio económico o moral es irreversible. Aunque existen afirmaciones políticas y comerciales sobre dispositivos supuestamente blindados, como la reciente declaración de que los smartphones de Huawei son inhackeables, la realidad técnica sugiere que la precaución del usuario sigue siendo insustituible.

Sin embargo, la raíz del problema suele residir en nuestros propios hábitos diarios y en una comodidad mal entendida. Mantenemos la conexión inalámbrica activada de forma perpetua, ya sea por pura desidia o para no perder el enlace con nuestros relojes inteligentes, sin ser conscientes de que estamos dejando abierta una puerta trasera a nuestra privacidad. Ante este escenario, las principales entidades bancarias han endurecido su discurso, recomendando encarecidamente apagar esta funcionalidad siempre que no se esté utilizando activamente para cerrar el paso a los rastreadores de vulnerabilidades. Los grandes fabricantes son conscientes de esta exposición constante, razón por la cual se espera que las mejoras en privacidad sean protagonistas en el próximo evento de Apple y en los lanzamientos de otras marcas líderes.

Vulnerabilidades físicas y digitales

Por otro lado, existe una variante aún más insidiosa conocida como BlueBorne, capaz de infectar aparatos sin necesidad de que el usuario acepte ninguna petición de emparejamiento. Esta técnica facilita la propagación de software malicioso de un dispositivo a otro con una facilidad pasmosa. A esto se suma el riesgo físico de utilizar hardware obsoleto, ya que los auriculares o altavoces con versiones antiguas de software pueden ser vulnerados para realizar escuchas no autorizadas de las conversaciones del entorno. Por este motivo, los expertos recomiendan sustituir los periféricos desactualizados por modelos recientes que garanticen soporte de seguridad, como podrían ser los nuevos auriculares con cancelación de ruido Nothing Ear (3).

En consecuencia, la única estrategia viable para blindar nuestra intimidad pasa por adoptar una postura defensiva activa frente a la tecnología que nos rodea. Más allá de desactivar el Bluetooth cuando no sea imprescindible, resulta vital bloquear de inmediato cualquier solicitud de vinculación desconocida que aparezca en la pantalla de nuestro teléfono. La conveniencia de la tecnología sin cables es innegable en la vida moderna, pero nunca debería suponer una renuncia a la seguridad de nuestros datos más sensibles.