Google en problemas: usuarios de diferentes puntos de Europa avisan de fallo en sus servicios y de la imposibilidad de acceder a ellos

La mañana ha comenzado agitada para gran parte de los usuarios de los servicios de Google en Europa. Y es que la compañía con sede en Mountain View, que ayer recibía la buena noticia de que no tendrá que deshacerse de su navegador Chrome, no va a poder disfrutar de un día de celebración dados los problemas que reportan los usuarios y que a esta hora todavía se registran, provocando una caída en todos sus servicios.

Ha sido el perfil de ‘X’ DownDetector quien ha apuntado que “los informes de los usuarios indican problemas con Google desde las 3:33 a. m.”, cuestión que ha sido ratificada por Daily Dark Web también en la misma red social, aportando además un mapa en el que se ven las zonas en las que más usuarios están alertando de los problemas que presenta Google y la imposibilidad de los usuarios de poder acceder a sus servicios.

Países de Europa Oriental y el Sudeste, principales afectados

Mapa de los países afectados por la caída de Google DailyDarkWeb

Entre los países más afectados por la caída de los servicios de Google se encuentran Georgia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Turquía y Bielorrusia. Una afectación a los servicios de Google que, tal como han ido reportando diferentes usuarios a través de las redes sociales, incluyen al sitio web de Google, YouTube, Gmail, Google Cloud, Google Drive, Google Maps y Google Meet.

Las caídas de servicio no son algo nuevo y de forma reciente empresas como Starlink han tenido que hacer frente a ellos. De forma más cercana, todavía hay usuarios que recuerdan la última caída en el servicio de fibra de Telefónica y O2, que dejó a un número importante de usuarios sin red durante horas.

Los problemas que atraviesa en este momento Google y que imposibilitan el acceso a sus servicios en diferentes puntos de Europa suponen un problema de gran importancia, puesto que existen muchas empresas que tienen sus servicios centralizados en sus diferentes plataformas.

Habrá que estar atentos a las próximas horas para ver cuándo es capaz la compañía de la gran G de subsanar la incidencia que reportan los usuarios principalmente del sureste de Europa y para conocer la causa que ha provocado la caída del servicio de Google y por ende de todo su ecosistema de servicios.