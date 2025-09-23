Jaguar Land Rover lleva semanas bloqueada por un ciberataque

Los ataques que se sirven de la red para afectar a infraestructuras principales ganan protagonismo en los últimos tiempos. Si en las últimas horas se conocía la incidencia cibernética que afectaba al funcionamiento de los principales aeropuertos europeos, ahora es una firma del prestigio de Jaguar Land Rover quien admite estar sufriendo un ciberataque que lleva comprometiendo su producción desde comienzos del mes de septiembre.

Existen grupos organizados en la red que se sirven de sus conocimientos para afectar a referencias en sus sectores y ganar notoriedad a base de ataques en línea. De igual modo, también hay exponentes de delincuentes que no requieren de tantos conocimientos y que se sirven de la inteligencia artificial para perpetrar sus ofensivas.

Hackeo con consecuencias desde comienzos de septiembre

En el caso de Jaguar Land Rover se trata de un ataque que, tal como recoge el medio Wired, lleva comprometiendo su capacidad de producción y por tanto de negocio desde hace tres semanas. Fruto de un ciberataque, la firma automovilística ha tenido que paralizar su cadena de fabricación, con el consiguiente golpe económico y a los empleos que ello conlleva.

Los datos estimados apuntan a que la firma se ha visto obligada a frenar en seco una producción diaria que se estimaba en 1.000 vehículos. Además, Jaguar Land Rover ha tenido que solicitar a sus empleados en Gran Bretaña que permanezcan en sus domicilios hasta que no sea capaz de subsanar las consecuencias del hackeo sufrido, en especial al haberse prolongado en el tiempo la imposibilidad de encontrar una solución con la que todavía no parece contar.

El hecho de tener que parar la producción afecta por supuesto a los trabajadores directos de Jaguar Land Rover, pero también a miles de empleos indirectos de diferentes empresas que se encargan de abastecer de piezas y materiales a la propia firma del jaguar. Tal es el golpe y la magnitud del ataque que el propio gobierno de Reino Unido ha declarado que éste está teniendo “un impacto significativo en la empresa y en la cadena de suministro automotriz en general".

Se estima que un total de 32.800 trabajadores que forman parte de Jaguar Land Rover en Reino Unido estén afectados por las consecuencias del ciberataque sufrido, cuyas consecuencias tal como señaló la propia compañía se extenderán en forma de paralización en las operaciones al menos hasta este miércoles día 24:

Hemos tomado esta decisión mientras continúa nuestra investigación forense del incidente cibernético y mientras consideramos las diferentes etapas del reinicio controlado de nuestras operaciones globales, lo que llevará tiempo

Se trata de un ataque sin precedentes para la compañía británica y que amenaza con convertirse en una crisis a nivel nacional en Reino Unido por las repercusiones directas e indirectas en el tejido laboral, cuestión por la que desde la dirección de la compañía muestran su pesar:

Lamentamos mucho las continuas interrupciones que este incidente está causando y seguiremos informando a medida que avance la investigación

Una muestra más de la necesidad de reforzar los estándares de seguridad de los sistemas de todas las empresas y organismos, puesto que como vemos semana tras semana no hay sector que quede exento de las acciones de los ciberdelincuentes.