Jim Farley, CEO de Ford, se rinde ante China: "La calidad de sus vehículos es muy superior a lo que veo en Occidente"

Siempre se dice que los conflictos no tienen por qué ser armados, sino que las guerras ahora se dirimen en más escenarios. Uno de ellos es el comercial, y si hay un segmento que está centrando la atención desde hace años ese es el de los vehículos eléctricos. La caída de ventas de Tesla y el auge de marcas asiáticas como BYD reafirma una tendencia que no es nueva: Oriente va varios pasos por delante.

Así lo ha reconocido Jim Farley, director ejecutivo de la compañía estadounidense Ford. Farley participó en la vigesimoprimera edición del Festival de Ideas de Aspen el pasado 29 de junio y en ella confirmó que marcas como Xiaomi, que presentó recientemente el primer SUV eléctrico de la compañía bautizado como YU7, mantienen una notable ventaja sobre el resto de fabricantes mundiales.

El evento que acogen las Montañas Rocosas sirve para que personalidades del mundo de los negocios expongan sus ideas en materia política, científica, educación o los negocios, cuestión en la centró su intervención el máximo responsable de Ford.

Ford reconoce la superioridad tecnológica de las marcas asiáticas

Farley no tuvo reparos en admitir que China cuenta en este momento con una ventaja notable en cuanto a vehículos eléctricos se refiere, tanto a nivel de producción como de la tecnología con que dota a sus modelos: “Es la experiencia más humilde que he visto. El 70% de los vehículos eléctricos del mundo se fabrican en China. Su tecnología vehicular es muy superior a la que vemos en Occidente”, reconoció sin paños calientes Jim Farley ante el público asistente.

El trabajo que han realizado desde hace años las compañías asiáticas parece haber dado sus frutos, puesto que incluso referencias de un sector tan importante como el de la fabricación de vehículos en Estados Unidos, personificado en este caso en Jim Farley, apuntan al buen trabajo hecho por las marcas orientales:

“Huawei y Xiaomi están presentes en todos los coches; cuentan con reconocimiento facial: te subes y no tienes que pagar, automáticamente toda tu vida digital se refleja en el coche. Tienes un compañero de IA con el que puedes hablar y todo el pago automático ya está ahí”

Pese a que el CEO de Ford apuntó como causa de esa distancia al hecho de que Google y Apple no hayan apostado de forma decidida por los vehículos eléctricos como sí han hecho firmas como Xiaomi, lo cierto es que asume que a día de hoy los costes de producción occidentales les dejarían todavía por detrás de Asia, con las terribles consecuencias que eso puede tener para su sector: “El coste y la calidad de sus vehículos son muy superiores a los que veo en Occidente. Estamos en una competencia global con China, y no se trata solo de vehículos eléctricos, y si perdemos esto, no tendremos futuro para Ford”, confesó.

La postura de Jim Farley acerca de la evolución del mercado de los vehículos eléctricos ha quedado clara durante el Festival de Ideas de Aspen. Ahora, queda ver si las marcas europeas y estadounidenses logran dar con una línea de trabajo que les acerque a las marcas asiáticas, pese a la ventaja que el propio Farley reconoce que tienen en la actualidad.