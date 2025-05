Micha Kaufman, CEO de Fiverr, totalmente desesperado, alerta: "Viene a por vuestro trabajo, y también a por el mío"

Quien más y quien menos comienza a plantearse cómo puede afectar la evolución de la inteligencia artificial en su trabajo. Los hay que todavía ven lejos que la IA pueda asumir parte de sus labores, pero en sectores tecnológicos y de diseño cada vez hay más incertidumbre, de manera especial si hacemos caso a los pronósticos de empresarios como Bill Gates.

Una prueba de ello la tenemos en las revelaciones que ha hecho a sus empleados Micha Kaufman, director ejecutivo de Fiverr. La empresa israelí basa su negocio en ofrecer una plataforma en la que trabajadores autónomos ofrecen sus servicios independientes para aquellos que los quieran contratar.

Diseñadores, redactores, maquetadores, programadores… el abanico de profesionales disponibles en Fiverr es muy amplio y también lo es el equipo propio que trabaja en la compañía y que recibió una comunicación de su director ejecutivo de las que quitan el sueño por la noche.

El propio Micha Kaufman hizo pública en sus redes sociales la comunicación que había trasladado a su equipo. En ella les alerta del peligro inminente que corren todos los profesionales de Fiverr ante el avance imparable de la inteligencia artificial y la necesidad de adaptarse a los tiempos. Incluido él mismo.

Entre las primeras reflexiones de Kaufman encontramos la advertencia del ejecutivo hacia su equipo, detallando que todos los departamentos de la empresa se ven expuestos a las consecuencias del avance de la IA:

El propio Micha Kaufman aprovecha el memorando remitido a sus empleados para dar un consejo, a su juicio fundamental, para contener esa avalancha que puede suponer la inteligencia artificial y no acabar arrastrado por ella: adaptarse al nuevo modelo que viene y mejorar con él. En esa línea de amenaza que se cierne sobre el empleo tal como lo conocemos se han pronunciado expertos como el filósofo israelí Yuval Noah Harari.

Quien ostenta el cargo más importante de una empresa con el flujo de trabajo que gestiona y mueve Fiverr tanto en número de encargos como en número de profesionales disponibles, expuso en su carta con la máxima transparencia su visión sobre esa urgencia de aprendizaje:

“Si no te conviertes en un talento excepcional en lo que haces, en un maestro, te enfrentarás a la necesidad de un cambio de carrera en cuestión de meses. No intento asustarte. No me refiero a tu trabajo en Fiverr. Me refiero a tu capacidad para mantenerte en tu profesión dentro de la industria"