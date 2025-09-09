iPhone 17
Una operadora coreana filtra las especificaciones de los nuevos iPhone 17 justo antes de la presentación oficial
Apenas quedan unas horas para que se anuncien oficialmente los nuevos iPhone 17, pero KT Corporation ya ha filtrado los detalles clave de los inminentes dispositivos de Apple
La cuenta atrás para el lanzamiento del iPhone 17 se ha visto alterada por un error inesperado. Una operadora surcoreana publicó antes de tiempo las especificaciones y los precios de la nueva generación de móviles de Apple, dejando al descubierto detalles que la compañía de Cupertino planeaba desvelar hoy en su presentación oficial.
La filtración no solo ha confirmado la existencia de varios modelos, sino que también ha revelado cambios importantes en pantallas, procesadores y capacidades de memoria. El incidente ha generado un gran interés en la comunidad tecnológica, que ahora dispone de información concreta para anticipar el salto que dará Apple en 2025.
Las características clave de cada iPhone 17
Según la información adelantada por la operadora KT Corporation, Apple lanzará cuatro variantes: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Todas comparten dos características clave: la posibilidad de grabar en resolución 8K y la llegada del sistema operativo iOS 26.
Otro punto diferencial está en la fotografía. Los modelos Pro incorporarán un zoom óptico de hasta ocho aumentos, una mejora considerable respecto a generaciones anteriores. Con ello, Apple busca reforzar uno de los apartados más competitivos del mercado, en el que marcas como Samsung, Xiaomi o Google se han destapado como grandes competidores durante los últimos años.
Esta es la información que la operadora ha filtrado sobre cada dispositivo:
iPhone 17
- Pantalla de 6,3 pulgadas
- Cámara principal de 48 MP + ultra gran angular de 12 MP
- Cámara frontal de 24 MP
- Batería de 3.600 mAh
- Procesador A19
- Almacenamiento de 128, 256 o 512 GB
- RAM de 8 GB
- Precio adaptado a euros: desde 899 euros
iPhone 17 Air
- Pantalla de 6,6 pulgadas
- Cámara principal de 48 MP
- Cámara frontal de 24 MP
- Batería de 2.800 mAh. Es de alta densidad y viene con batería externa, todo ello pensado para disponer de una autonomía viable comercialmente pese a su fino diseño.
- Procesador A19
- Almacenamiento de 128, 256 o 512 GB
- RAM de 8 GB
- Precio adaptado a euros: desde 940 euros
iPhone 17 Pro
- Pantalla de 6,3 pulgadas
- Cámara principal de 48 MP
- Cámara frontal de 24 MP
- Batería de 3.700 mAh
- Procesador A19 Pro
- Almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB
- RAM de 12 GB
- Precio adaptado a euros: desde 1.100 euros
iPhone 17 Pro Max
- Pantalla de 6,9 pulgadas
- Cámara principal de 48 MP
- Cámara frontal de 24 MP
- Batería de 5.000 mAh
- Procesador A19 Pro
- Almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB
- RAM de 12 GB
- Precio adaptado a euros: desde 1.300 euros
La presentación oficial de la familia iPhone 17 será hoy, martes 9 de septiembre, desde las 19:00 horas, pero la filtración ha reducido el factor sorpresa. Aun así, se espera que Apple aporte más contexto sobre las novedades de software, la integración con otros dispositivos de su ecosistema y el papel que jugará iOS 26 en esta nueva etapa, además de información sobre otros proyectos.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Experiencias en el extranjero