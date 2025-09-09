Una operadora coreana filtra las especificaciones de los nuevos iPhone 17 justo antes de la presentación oficial

La cuenta atrás para el lanzamiento del iPhone 17 se ha visto alterada por un error inesperado. Una operadora surcoreana publicó antes de tiempo las especificaciones y los precios de la nueva generación de móviles de Apple, dejando al descubierto detalles que la compañía de Cupertino planeaba desvelar hoy en su presentación oficial.

La filtración no solo ha confirmado la existencia de varios modelos, sino que también ha revelado cambios importantes en pantallas, procesadores y capacidades de memoria. El incidente ha generado un gran interés en la comunidad tecnológica, que ahora dispone de información concreta para anticipar el salto que dará Apple en 2025.

Las características clave de cada iPhone 17

Según la información adelantada por la operadora KT Corporation, Apple lanzará cuatro variantes: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Todas comparten dos características clave: la posibilidad de grabar en resolución 8K y la llegada del sistema operativo iOS 26.

Filtración de KT Corporation @VadimYuryev

Otro punto diferencial está en la fotografía. Los modelos Pro incorporarán un zoom óptico de hasta ocho aumentos, una mejora considerable respecto a generaciones anteriores. Con ello, Apple busca reforzar uno de los apartados más competitivos del mercado, en el que marcas como Samsung, Xiaomi o Google se han destapado como grandes competidores durante los últimos años.

Esta es la información que la operadora ha filtrado sobre cada dispositivo:

iPhone 17

Pantalla de 6,3 pulgadas

Cámara principal de 48 MP + ultra gran angular de 12 MP

Cámara frontal de 24 MP

Batería de 3.600 mAh

Procesador A19

Almacenamiento de 128, 256 o 512 GB

RAM de 8 GB

Precio adaptado a euros: desde 899 euros

iPhone 17 Air

Pantalla de 6,6 pulgadas

Cámara principal de 48 MP

Cámara frontal de 24 MP

Batería de 2.800 mAh. Es de alta densidad y viene con batería externa, todo ello pensado para disponer de una autonomía viable comercialmente pese a su fino diseño.

Procesador A19

Almacenamiento de 128, 256 o 512 GB

RAM de 8 GB

Precio adaptado a euros: desde 940 euros

iPhone 17 Pro

Pantalla de 6,3 pulgadas

Cámara principal de 48 MP

Cámara frontal de 24 MP

Batería de 3.700 mAh

Procesador A19 Pro

Almacenamiento de 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB

RAM de 12 GB

Precio adaptado a euros: desde 1.100 euros

iPhone 17 Pro Max

Pantalla de 6,9 pulgadas

Cámara principal de 48 MP

Cámara frontal de 24 MP

Batería de 5.000 mAh

Procesador A19 Pro

Almacenamiento de 256 GB, 512 GB o 1 TB

RAM de 12 GB

Precio adaptado a euros: desde 1.300 euros

La presentación oficial de la familia iPhone 17 será hoy, martes 9 de septiembre, desde las 19:00 horas, pero la filtración ha reducido el factor sorpresa. Aun así, se espera que Apple aporte más contexto sobre las novedades de software, la integración con otros dispositivos de su ecosistema y el papel que jugará iOS 26 en esta nueva etapa, además de información sobre otros proyectos.