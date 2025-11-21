La película de terror del año aterriza en streaming y va a dejarte todo el fin de semana con mal cuerpo

Hay un dicho popular que asegura que “segundas partes nunca fueron buenas”, pero en este caso la película parece ser la excepción a esa norma no escrita. Y lo curioso es que no lo hace intentando superar a la original, sino llevándola por un camino distinto y más ambicioso.

Nos sumerge en una tensión constante que nos hace dudar de nuestra propia cordura. Porque aquí el miedo no aparece de golpe, sino que se mete poco a poco bajo la piel, hasta convertir lo cotidiano en una amenaza silenciosa con la que logramos empatizar con la protagonista.

Porque en un mundo de luces y sombras como el del espectáculo, capaz de llevar a grandes personalidades al límite de su salud física y mental, aquí no solo nos enfrentamos a esa presión, sino también a una amenaza sobrenatural que se esconde en un gesto tradicionalmente asociado con la alegría, pero que en esta historia es la señal de que el peligro está cerca.

Una maldición que vuelve con un nuevo rostro

En Smile 2, la película sigue a Skye Riley, una cantante consolidada en la industria que atraviesa un periodo inestable marcado por sus problemas con las drogas y por un trágico accidente de tráfico en el que murió su pareja. Mientras intenta reconstruir su carrera y su reputación, comienza a experimentar episodios inquietantes que afectan a su rutina y a las personas de su entorno. En ese proceso, Skye se ve obligada a enfrentarse tanto a sus propios demonios como a una amenaza que no es solo metafórica.

El reparto de la película está encabezado por Naomi Scott en el papel de Skye Riley, acompañada por Lukas Gage, Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt, Raúl Castillo, Miles Gutierrez-Riley, Dylan Gelula y Ray Nicholson, hijo de Jack Nicholson, que se suma como una de las incorporaciones más llamativas de esta secuela.

Dónde ver esta película

En España puede verse en SkyShowtimey también está disponible en Movistar Plus+dentro de su catálogo de cine. Además, la película se ofrece en alquiler o compra digital a través de plataformas comoAmazon Prime Video, entre otros servicios bajo demanda.

Paramount colocó actores infiltrados en lugares concurridos (aeropuertos, estaciones de metro, conciertos y partidos de baseball) que permanecían inmóviles con la misma sonrisa perturbadora durante minutos, mientras la gente alrededor grababa y difundía los vídeos sin saber que formaban parte de la promoción. El gesto, réplica directa de la “sonrisa maldita” de la saga, se volvió viral en redes sociales.

Porque, al final, en esta historia todo puede comenzar (o terminar) del mismo modo: con una sonrisa. Una sonrisa que puede ser el último gesto que veas… o el primero de una pesadilla.