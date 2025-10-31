Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion: ganadores de las categorías Portátiles y Tablets

Este jueves 30 de octubre celebramos la primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo, un evento para reconocer la excelencia y la innovación en los productos que hemos probado durante el último año. En una gala celebrada en la sede de La Razón, y que esperamos sea la primera de muchas, reunimos a las principales marcas del sector para premiar a los dispositivos que realmente han marcado la diferencia.

Aunque categorías como los smartphones o los wearables siempre acaparan la atención, la productividad y la movilidad siguen siendo dos de los pilares fundamentales de la tecnología de consumo. El mercado de los portátiles, tras la estabilización pospandemia , sigue superándose con modelos más potentes y eficientes, mientras que las tablets continúan redefiniendo el entretenimiento y la creatividad.

En esta edición, los ganadores de estas categorías han demostrado un equilibrio perfecto entre potencia, diseño y experiencia de usuario:

Premio a Mejor Portátil del Año : Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

Premio a Mejor Tablet del Año: OnePlus Pad 3

El equipo de La Razón y Difoosion agradecen a los patrocinadores, Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi, por su apoyo en la gala.