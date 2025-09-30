Tras 'La sociedad de la nieve', lo próximo de J. A. Bayona se estrenará en Sitges... y en los cines españoles al unísono

El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, o Festival de Cine de Sitges, celebrará su nueva edición del 9 al 19 de octubre de 2025 en la localidad costera catalana. Considerado el certamen de género más importante de Europa, se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes del terror, la ciencia ficción y el fantástico en general.

Eso sí, aunque se celebra en España, es posible que, por unos o por otros azares del destino, no podamos asistir, pero este año la organización, junto a varios de sus socios, ha tomado una decisión que nos acercará un poco más el evento a nuestros hogares.

Sitges en nuestra ciudad

O a nuestras salas de cine más cercanas, porque el 9 de octubre a las 22:30h tendrá lugar una iniciativa inédita en España: la premiere de Vieja loca y la gala de entrega del premio de honor a Carmen Maura podrán verse en directo en más de 70 cines de todo el país de forma simultánea. Podéis consultar la lista de salas a continuación.

La propuesta es posible gracias a la colaboración entre DeAPlaneta, CUPRA, el festival y la ESCAC, y permitirá a los espectadores vivir en tiempo real uno de los grandes momentos del certamen: el homenaje a Carmen Maura, la proyección del corto Señuelo, ganador del concurso The Dream makers 2024, y el estreno de Vieja loca, una de las películas más esperadas del año.

La violencia se hereda

La película marca el debut en la dirección de Martín Mauregui, con J. A. Bayona en la producción, y está protagonizada por Carmen Maura y el actor argentino Daniel Hendler. Se trata de una fábula de terror y suspense sobre cómo se transmite la violencia de una generación a otra.

De acuerdo a su sinopsis oficial, Laura conduce de noche en plena tormenta mientras mantiene una inquietante llamada con su madre, Alicia. Preocupada por su estado, pide ayuda a su exnovio Pedro para que la acompañe. Al llegar a la casa, Pedro se enfrenta a una velada aterradora en la que Alicia le propone un sádico juego.

El estreno comercial en salas españolas llegará de la mano de DeAPlaneta el 10 de octubre, apenas un día después de ese evento simultáneo que hará historia en el festival y en los cines del país.