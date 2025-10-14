Solo si no eres cliente de Orange, puedes participar en su nuevo programa con premios y tarjetas regalo

Orange Premia es el nuevo programa de fidelización de Orange. Sin embargo, tiene una particularidad clave: no es para clientes de Orange. Se trata de un espacio web donde únicamente pueden registrarse y acceder aquellos que no tengan relación con la operadora.

Ello se debe a que el objetivo de Orange Premia es captar clientes para Orange al mismo tiempo que obtienen sus datos, como el número de teléfono o la compañía con la que tienen sus tarifas de móvil o fibra. Ello a cambio de regalos, como un mes gratis a Spotify Premium o una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Eso sí, al menos de momento, apenas hay disponibles un par de actividades, que se reducen a indicar tus intereses e introducir tus datos, y que apenas suman puntos para obtener un premio.

Así funciona Orange Premia

Las operadoras tienen programas de fidelización desde hace décadas. El objetivo de estos es premiar al cliente, crear un sentimiento de pertenencia a una empresa y hacer que no se cambie de compañía, porque si no perdería los puntos acumulados.

Orange no es la excepción, ya que tiene un programa llamado 'Ser de Orange' que es todo eso. No obstante, ahora ha lanzado otro programa para quienes no son clientes de Orange. Su nombre es 'Orange Premia'.

El programa comienza preguntándote tus intereses Orange

El objetivo de Orange Premia es conseguir que clientes de otras operadoras se pasen a Orange. Por ello, muestra tarifas o ventajas a las que solo tienen acceso aquellos que tengan una tarifa con la operadora de MásOrange.

Sin embargo, también entrega premios a quienes participan en sus actividades. No obstante, al menos de momento, en su web solo hay disponibles dos actividades: ¿Rasca y gana? ¡Con premio seguro! y Tú eliges. Nosotros tomamos nota. Ambos te dan puntos para canjear por premios.

Seccion de actividades de Entretenimiento Orange

Básicamente son formularios para que introduzcas tus datos, como tu código postal, nombre completo o la operadora que tienes contratada. Remarcamos que el programa lleva muy poco tiempo activo, apenas un día, por lo que es posible que posteriormente se introduzcan actividades o juegos "reales", no formularios, pero de momento no es así.

En cuanto a los premios, hay un apartado con todos los disponibles. Estos son algunos de ellos:

Cheque regalo de 10 euros en Amazon (100 puntos)

Flash experience valorado en 15 euros (150 puntos)

Un mes de Spotify Premium (110 puntos)

Tarjeta regalo en Twitch de 15 euros (150 puntos)

Spa para dos valorado en 50 euros (500 puntos)

Tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 25 euros (250 puntos)

Actividad '¿Rasca y gana? ¡Con premios seguro!' Orange

En mi caso, me registré y obtuve 20 puntos por el registro y otros 10 por responder al formulario de preferencias (Tú eliges, nosotros tomamos nota), donde debía escoger entre opciones como si soy más de PlayStation o de Xbox, o si prefiero un maratón de cine o dibujos animados. Actualmente la única actividad que me aparece disponible para realizar es ¿Rasca y gana? ¡Con premio seguro!, que me daría otros 10 puntos. Si la completase, tendría 40 puntos, con los que no podría conseguir ningún premio, puesto que los premios más accesibles cuestan 100 puntos.